Согласно данным на понедельник, 4 октября, в Украине обнаружено почти 5 тысяч новых случаев заражения коронавирусом, наибольшее количество - в Харьковской области. Два региона: Харьковская область и Львов, могут оказаться в "красной" зоне карантина уже в ближайшее время.

"Мы красной зоны не избежим, мы уже в нее входим. Думаю, за несколько дней вопрос будет стоять жестче, потому что есть рост заболеваемости. По количеству людей, которые имеют положительный ПЦР-результат, динамика отрицательная, также большая загрузка по больницам", - сказал мэр Львова Садовой.

Директор Харьковского областного центра контроля и профилактики болезней Любовь Махота считает, что Харьковская область уже завтра может оказаться в "красной" зоне карантина.

"На сегодня мы имеем три показателя – это коэффициент обнаружения, уровень госпитализации и загруженность коек с кислородом. Коэффициент обнаружения превышен два дня подряд, и на сегодня составляет 21,4% при критическом 20%. По уровню госпитализации при критическом 60% мы имеем сегодня 68,6%. Этот показатель также превышен два дня подряд. Последний показатель, который превышен, это загруженность коек с кислородом. При критическом 65% мы имеем 66,4%. На сегодня этот показатель составлял 70,1%", – сказала Махота, которую цитирует "Объектив".

Для перевода региона в "красную" зону эпидопасности предусмотрено превышение критического уровня по двум показателям три дня подряд. То есть, если и завтра эти показатели будут превышены, то соберется государственная комиссия, на которой рассмотрят соответствующий вопрос.

Ранее "Страна" подробно разбиралась, когда Украина выйдет из желтой зоны карантина и где введут локдаун.

Также сообщалось, что в Украине четыре области приблизились к оранжевой зоне карантина.