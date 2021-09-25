На сегодняшний день в Украине четыре области соответствуют оранжевой зоне противоэпидемической опасности. Об этом свидетельствуют данные Минздрава.

Так, динамика госпитализаций больных коронавирусом превышена в следующих областях (допустимый показатель – 50%):

Днепропетровская область — 52,6%;

Донецкая область — 73,5%;

Тернопольская область — 53,7%;

Черкасская область — 107,0%.

Также в Минздраве уточнили, что в Днепропетровской, Донецкой и Черкасской областях превышение показателя фиксируют три дня подряд.

Кроме того, по данным ведомства, в областях, которые соответствуют оранжевой зоне, превышен допустимый уровень заболеваемости.

Напомним, после четырехдневного роста число новых случаев коронавируса в Украине немного снизилось. В течение прошлых суток, 24 сентября, в стране обнаружили 8 267 пациентов с Covid-19. Это в три раза больше, чем количество выздоровевших за этот день.

Также "Страна" писала о том, когда Украина выйдет из желтой зоны карантина и где введут локдаун. В частности, в Минздраве анонсировали, что первыми "покраснеть" могут Харьковская и Луганская, Житомирская и Львовская области. Там фиксируют наибольшее число новых случаев коронавируса.