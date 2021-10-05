Во вторник, 5 октября, появились новые тревожные данные о ситуации с распространением в стране коронавирусной инфекции. Итак, общее число зараженных с начала эпидемии в стране увеличилось еще на 9 846 человек.

Напомним, что вчера, 4 октября в стране официально был выявлен 4 821 новый случай заражения. Умерли за минувшие сутки 317 человек (с начала эпидемии в стране число жертв болезни достигло планки в 57 206).

Об этом сообщает пресс-служба Министерства здравоохранения Украины в соцсети.

Выздоровели за отчетный период 4 229 человек (с начала эпидемии 2 268 752 - Ред.).

Кроме этого коронавирус обнаружили у 918 детей и 207 медиков.

По данным авторитетного университета имени Хопкинса на утро вторника (данные на 07.55 - Ред.) на Земле отмечено уже 235 389 736 зараженных с начала пандемии.

В регионах Украины же ситуация по данным на утро 4 октября такова: Днепропетровская область (992 новых заболевших), Харьковская область (940), Одесская область (809), Запорожская область (667) и Донецкая область (662).

Ранее мы рассказывали, что глава МИД Украины Дмитрий Кулеба призвал украинцев вакцинироваться от COVID-19, чтобы удержать страну в "зеленом списке" ЕС.

Также "Страна" сообщала, что третья прививка от коронавируса стала обязательной для получения ковид-паспорта в Израиле.