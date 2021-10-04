На Прикарпатье мама младенца, который в сентябре умер от коронавируса, не была вакцинирована и неделю до родов лечила COVID-19 дома.

Об этом сообщил на брифинге в Ивано-Франковске главный государственный санитарный врач Ивано-Франковской области Руслан Савчук, отвечая на вопрос корреспондента "УкрИнформа" относительно роженицы, у которой в сентябре умер ребенок от коронавируса.

Савчук проинформировал, что мама младенца не была вакцинирована. Коронавирусом она заболела за неделю до родов, COVID-19 диагностировали ей в одной из частных лабораторий. Когда мама получила результат ПЦР-исследования, ей рекомендовали обратиться в областной перинатальный центр. От госпитализации мама отказалась. Лечилась в домашних условиях.

По словам главного санитарного врача, когда наступили схватки, женщину госпитализировали. Отец ребенка изъявил желание присутствовать на родах. Ему отказали, потому что ПЦР-тест на коронавирус у него тоже оказался положительным.

Девочка родилась 18 сентября в коломыйском роддоме около 14 часов и уже в 18 часов умерла.

Главный санврач области пяснил, что у новорожденной была обширная пневмония, ребенка не удалось реанимировать. Секционный материал, который поступил в лабораторию, подтвердил наличие коронавируса в легких ребенка.

Ранее "Страна" сообщала, что на Прикарпатье новорожденная девочка скончалась от коронавируса. Ребенок получил инфекцию от матери, которая подхватила вирус перед самыми родами. Трагедия произошла в Коломыйском районе.

Также мы информировали, что самой юной жертвой коронавируса в Украине стала новорожденная девочка, которая умерла в 21-й день своей жизни. Малышка скончалась 2 сентября в Киевской детской инфекционной больнице.