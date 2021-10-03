В Израиле для получения Covid-паспорта необходимо получить три прививки, а не две, как было раньше. Такое решение приняло правительство Израиля, ранее лишив более миллиона граждан COVID-паспортов и став первой страной, которая будет регулировать прививки в качестве доказательства полного иммунитета.

Об этом пишет Financial Times.

Решение израильских властей заставило десятки тысяч людей поспешить сделать третью прививку вакциной Pfizer за последнюю неделю, что является последним толчком к тому, чтобы вывести Израиль из четвертой волны пандемии. "Я считаю, что четвертая волна подходит к концу. Мы на пути, но я говорю это с осторожностью", - заявил гендиректор Министерства здравоохранения Израиля Нахман Эш.

Власти Израиля отмечают, что те, кто вакцинировался более чем полгода назад, теперь обязаны получить бустерную дозу вакцины, чтобы их COVID-паспорт продолжил действовать. Только с ним израильтяне могут посещать бары, рестораны, кафе и прочие общественные места, в том числе и рабочие офисы многих компаний.

Как писала "Страна", в Израиле первыми в мире начали вакцинацию третьей дозой. Ее получили уже 3,4 млн граждан. И президент Израиля Ицхак Герцог одним из первых в стране получил третью дозу вакцины от коронавируса.

Также "Страна" писала, как в Польше начинается вакцинация от коронавируса третьими дозами.