С 19 сентября Министерство туризма Израиля, где 3 сентября зафиксировали более 12 тысяч случаев заражения коронавирусом за сутки, возобновит пилотную программу посещения страны организованными туристическими группами из 5-30 человек. При этом программы будут работать без ограничений на количество таких групп.

Об этом сообщает пресс-служба Министерства иностранных дел Израиля.

Так, туристы, которые посещают страну, должны иметь подтверждение второй вакцинации (признанной министерством здравоохранения Израиля), сделанной в течение последних 6 месяцев, либо справку о третьей вакцинации.

Кроме того, они должны будут предъявить отрицательный результат ПЦР-теста, сделанный не раньше, чем за 72 часа до прибытия, и пройти серологический анализ по прибытии в аэропорт имени Бен-Гуриона.

Напомним, с 29 августа в Израиле третья доза вакцины против Covid-19 доступна всем жителям страны, которые имеют право на получение прививки. При этом снижен возраст для получения права на прививки - теперь ее можно делать с 12 лет.

Также с 29 августа Израиль ввел особые правила для вылетающих в Украину. Согласно постановлению правительства, все выезжающие в Украину, включая вакцинированных и выздоровевших от коронавируса, обязаны сдать тест ПЦР. Новые правила будут действовать до 6 сентября включительно.