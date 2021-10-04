Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба допустил, что если заболеваемость Covid-19 будет расти, Украина может не удержаться в "зеленом списке" ЕС. Об этом он сообщил в интервью "Интерфакс-Украина".

"Мы будем работать над тем, чтобы удержать Украину в списке, но если будут объективные обстоятельства существенного увеличения цифр заболеваемости, мы не сможем этого сделать", - сказал Кулеба.

В связи с этим, Дмитрий Кулеба призвал всех вакцинироваться, т.к. вакцина "это не только ваше здоровье и жизнь, это также ваша возможность свободно путешествовать даже в условиях пандемии".

Напомним, отказавшихся от обязательной вакцинации украинцев грозят отстранять от работы без сохранения зарплаты.

Ранее "Страна" писала, что обязательная вакцинация, которой пугали украинцев, уже на низком старте. 10 дней назад на заседании Кабмина анонсировали подготовку документа на эту тему, а 27 сентября его уже выставили на общественное обсуждение на официальном сайте Федерации профсоюзов.

Также мы сообщали, что в Израиле третья прививка от коронавируса стала обязательной для получения ковид-паспорта.