Министр здравоохранения Виктор Ляшко объявил, что лица, которым положена обязательная вакцинация, будут отстранены от работы без сохранения заработной планы во время карантина.

Об этом Ляшко сказал во время брифинга в четверг, 30 сентября.

"Не нужно подменять понятия принудительная и обязательная вакцинация. Обязательная вакцинация говорит о том, что определяется перечень профессий, которые допускаются к работе, если есть прививки. Или ты вакцинируешься полным курсом и приходишь на работу. Или ты не вакцинируешься и не приходишь на работу", - сказал Ляшко.

"Мы не говорим об увольнении. Отстраняются от работы (лица, избегают обязательной вакцинации - Ред.) На период действия карантина без сохранения зарплаты", - сказал Ляшко.

Министр добавил, что обязательная вакцинация начнет действовать в Украине в ближайшее время. Сейчас ведомство продолжает работу над приказом, который будет регулировать этот вопрос.

"Сегодня я проводил совещание с представителями Гоструда, поскольку мы отрабатываем алгоритм. Когда приказ будет применен, он вступит в действие. (Там пропишут - Ред), какие могут быть последствия, которые могут быть процессы, куда будут жаловаться те, кто будет отстранен от работы. Чтобы мы не упустили никакие юридические моменты и приказ после его принятия сразу начал действовать ", - рассказал министр.

Так, по его словам, в приказе четко определен перечень профессий, представители которых подлежат вакцинации. В частности, это педагоги и представители центральных органов исполнительной власти.

Ранее "Страна" писала, что обязательная вакцинация, которой пугали украинцев, уже на низком старте. Неделю назад на Кабмине анонсировали подготовку документа на эту тему, а 27 сентября его уже выставили на общественное обсуждение на официальном сайте Федерации профсоюзов.

Проект приказа Минздрава очень короткий. Собственно, он содержит лишь перечень профессий, представители которых подпадают под обязательную вакцинацию. Это работники центральных органов исполнительной власти и ее территориальных подразделений, местных государственных администраций, учреждений профессионального, общего среднего, дошкольного и внешкольного образования. То есть, чиновники и педагоги.