Комитет Европейского агентства лекарственных средств (EMA) по лекарствам для человека рекомендует сделать третью (бустерную) дозу вакцинами от Covid-19 компаний Pfizer и Moderna людям с ослабленным иммунитетом.

Об этом сообщается на сайте EMA в понедельник, 4 октября.

Согласно данным исследований, третья доза вышеупомянутых вакцин увеличивает способность вырабатывать антитела против вируса, который вызывает Covid-19, у пациентов с трансплантацией органов с ослабленной иммунной системой.

При этом, как добавили в агентстве, пока нет прямых доказательств того, что способность вырабатывать антитела у этих пациентов защищает от коронавируса. Однако, ожидается, что третья доза вакцины повысит защиту, по крайней мере, у некоторых пациентов.

В ЕМА заявили, что третья доза вакцин может вводиться через 28 дней после второй.

Также говорится в ЕМА добавили о важности различать третью дозу для людей с ослабленной и нормальной иммунной системой. В отношении последних исследования показали значительное повышение уровня антител при введении бустерной дозы через полгода после второй.

Ранее мы рассказывали, что, по данным ученых, целесообразность третьей дозы вакцины от коронавируса не доказана.

Также сообщали, что в августе привитым Sinovac людям начали вводить третью дозу вакцины.