Целесообразность массового ведения третьей дозы вакцин от COVID-19 не доказана. Навязывание бустерной вакцинации может подорвать доверие к кампании иммунизации.

К такому выводу пришли авторы исследования, о результатах которого рассказывает статья в журнале The Lancet.

Авторы отметили, что новая волна случаев COVID-19, вызванная дельта-вариантом, усугубляет всемирный кризис общественного здравоохранения и привела к рассмотрению необходимости вводить бустерные дозы вакцин. При этом они считают: даже если в конечном итоге докажут, что третья доза снижает среднесрочный риск серьезного заболевания, существующие запасы вакцины могут спасти больше жизней, если их используют в невакцинированных группах населения, чем в случае применения в качестве бустеров в вакцинированных.

К тому же, если бустеры будут широко внедряться слишком рано или слишком часто, особенно в случае с вакцинами, которые имеют побочные эффекты (например, миокардит, который часто встречается после второй дозы некоторых мРНК-вакцин, или синдром Гийена-Барре, который был связан с вакцинами, содержащими вектор аденовируса), это, вероятно, может вызвать серьезные побочные реакции.

Таким образом, третью дозу нужно вводить только в том случае, если есть четкие доказательства ее целесообразности.

Результаты рандомизированных испытаний продемонстрировали высокую начальную эффективность нескольких вакцин. Вакцины защищают от тяжелого течения заболевания, вызываемого всеми основными вирусными вариантами. Хотя их эффективность для дельта-варианта несколько ниже. все-таки они работают против как проявления отдельных симптомов, так и тяжелой формы заболевания.

То есть данные не указывают на необходимость повышения эффективности препаратов. Даже если гуморальный иммунитет ослабевает, снижение титра нейтрализующих антител не обязательно говорит о падении эффективности вакцины с течением времени, а снижение эффективности вакцины против легкой формы болезни не обязательно указывает на снижение эффективности против тяжелой. Этот эффект может быть вызван тем, что защита от тяжелого заболевания обусловлена не только реакциями антител, которые могут быть относительно недолговечными для некоторых вакцин, но также реакциями памяти и клеточно-опосредованным иммунитетом, которые, как правило, более продолжительны.

Навязывание бустерной вакцинации, если оно не будет подтверждено надежными данными и анализом, может отрицательно повлиять на доверие к вакцинам.

Между тем ВОЗ, которая раньше не одобряла идею бустеров, в конце августа заявила, что третьи дозы нужны уязвимым группам населения.

А на днях американские ученые пришли к выводу, что третья доза вакцин от коронавируса не нужна всем людям.