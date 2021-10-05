В Киеве в среду, 6 октября, соберется Государственная комиссия по техногенно-экологической безопасности по вопросу перевода города Харькова в "оранжевую" зону карантина. В городе сложилась крайне непростая ситуация с заболеваемостью коронавирусом, резко выросла нагрузка на больницы и смертность от COVID-19.

Об этом сообщает Kharkov Today во вторник, 5 октября.

По словам директора департамента охраны здоровья Максима Хаустова, Харьковская область может уйти в "оранжевую" зону карантина одной из первых в Украине. На протяжении нескольких дней в городе и области регистрируют наибольшее количество заболевших, уровень госпитализации и динамику. Два дня превышены показатели эпидбезопасности. Третий день - основание для пересмотра цвета зоны.

Хаустов отметил, что департамент охраны здоровья делает все, чтобы не допустить перевода Харькова в "красную" зону карантина.

В котором часу состоится заседание комиссии в Киеве, неизвестно. После того, как она примет решение, должна будет собраться аналогичная комиссия в регионе.

Максим Хаустов заявил, что сейчас только Государственная комиссия определяет зону, к которой относится регион. Потом уже местная комиссия усиливает режим или нет.

Во вторник, 5 октября, коронавирус выявили у 940 человек, из них 749 — жители Харькова. Это первый результат в Украине. Кроме того, 18 больных с COVID-19 умерли, 225 были госпитализированы. На данный момент пациентов принимают 19 больниц Харьковской области (4002 койки в регионе, заняты 2560).

Вечером 4 октября из резерва был выведен госпиталь для ветеранов войны на Новой Баварии, в который уже госпитализировали около 50 пациентов. В госпитале всего 256 койко-мест. В резерве остались две больницы — в Изюме и железнодорожная в Харькове.

"Красная" зона — это жесткие ограничения, которые введут в случае, если есть угроза коллапса системы здравоохранения. Для перехода в эту зону нужно, чтобы два из пяти показателей были превышены три дня подряд. Будут закрыты школы, рестораны и торговые центры, кинотеатры, театры, учебные заведения (кроме детских садов и начальной школы), продовольственные рынки и другие учреждения (то есть будут такие же ограничения, как во время январского карантина).

Ранее "Страна" сообщала, что в Украине продолжается рост заболеваемости Covid-19. Из больниц в разных регионах начали публиковать фотографии с очередями из "скорых" у отделений, а медики пишут, что нагрузка выросла в разы.

Также мы информировали, что в Украине от коронавируса вакцинированы всего 25% пенсионеров. По состоянию на сегодняшний день, прививку от Covid-19 в Украине, где ухудшается ситуация с коронавирусом, получили около трех миллионов пенсионеров из 11 млн (около 25%)