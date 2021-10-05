Украина еще на две недели остается в "зеленом" ковид-списке Евросоюза
На ближайшие две недели Украина останется у Европейского Союза в списке безопасных направлений для путешествий в связи с Covid-19 на ближайшие две недели.
Об этом сообщает брюссельский корреспондент "Радио Свобода" Рикард Йозвяк в своем Twitter-аккаунте во вторник, 5 октября.
"Похоже, на этой неделе ни одна страна не будет изъята из списка безопасных третьих стран, откуда рекомендован въезд. Это означает, что Украина пока "выживает" и будет оставаться в списке по крайней мере еще две недели", - написал он.
Между тем в Украине продолжает увеличиваться суточный прирост новых случаев заражения коронавирусом. По данным на 5 октября, за последние сутки выявили 9 846 новых случаев.
Напомним, министр иностранных дел Дмитрий Кулеба призвал украинцев делать прививки от коронавируса, чтобы наша страна продолжала оставаться в "зеленом" списке Евросоюза.
Также "Страна" подробно разбиралась, когда Украина выйдет из желтой зоны карантина и где введут локдаун. На данный момент Харьковская область и Львов находятся в шаге от попадания в "красную" зону эпидемиологической опасности.