В Винницкой области зафиксировали две смерти пациентов с COVID-19, которые прошли полный курс вакцинации от коронавируса. У обоих были сопутствующие патологии.

Об этом сообщает Vinbazar.com.

С начала компании вакцинации в Винницкой области зафиксировали 38 случаев госпитализации пациентов с COVID-19, которые получили одну прививку и 25 случаев госпитализации пациентов, которые прошли полный курс вакцинации.

Кроме того, два человека, после двух прививок от коронавируса заболели COVID-19 и умерли. Пациентам было 64 и 79 лет, у обоих были сопутствующие патологии - перенесенный инфаркт и инсульт.

По состоянию на 29 сентября в Винницкой области полный курс вакцинации от коронавируса прошли 220 189 человек.

Напомним, в Украине от коронавируса вакцинирована только четверть пенсионеров.

Также "Страна" сообщала, что мэр Кеива Виталий Кличко допустил введение принудительной вакцинации в столице. По данным на начало октября в столице прививку получили 1 млн 800 тысяч человек.

Между тем, в Мелитополе в маршрутки уже пускают только по ковид-паспортам. Часть водителей не вышла на рейс.