В четверг, 7 октября, в Мелитополе вступили в силу новые ограничения карантина, согласно которым в маршрутках могут ездить только обладатели ковид-сертификатов. Часть автобусов не вышли на рейс, потому что водители оказались не готовы к новым правилам.

Об этом сообщает региональное информационное агентство.

Согласно новым правилам, пассажиры должны предъявлять водителю маршрутки свой ковид-сертификат в приложении "Дія" или в бумажном виде. Те, у кого такого сертификата нет, могут показать отрицательный результата ПЦР-теста, но он действует только 72 часа.

Ученикам же достаточно показать справку из школы, а тем, кто не может вакцинироваться по состоянию здоровья или переболел коронавирусом и имеет антитела - справку для проезда от семейного врача.

Однако оказалось, что не все водители были готовы к новым правилам и с утра автобусов на рейс вышло значительно меньше, чем обычно. Части горожан пришлось идти на работу пешком или пересесть на велосипед.

Напомним, Радуцкий предложил пускать нардепов в Раду только по ПЦР-тестам или сертификатам о прививках.

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