Владельцы смартфонов iPhone смогут загружать и хранить официальные медицинские записи, включая данные о вакцинации против COVID-19 и результаты тестов на коронавирус. Для этого нужно использовать встроенное приложение "Здоровье" (Health).

Об этом сообщает сайт компании Apple.

По словам представителей Apple, в телефон можно будет добавлять сертификаты о прививках практически от любых болезней, не только против COVID-19.

В описании новой функции названы некоторые ограничения. Так, добавить сертификат смогут только пользователи, медицинские организации которых поддерживают спецификации SMART Health Cards. С помощью этой технологии можно предоставить доступ к персональным данным медицинским службам, авиакомпаниям, организаторам проведения массовых мероприятий и т.п. Сертификат добавляется в виртуальный кошелек Apple Wallet.

Описанная функция доступна в бета-версии iOS 15.1. Публичная версия операционной системы появится на смартфонах пользователей в ближайшие недели.

Ранее "Страна" инструктировала, как подтянуть справку о вакцинации в "Дию".

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