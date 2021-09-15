В Украине до года продлили действие COVID-сертификатов, которые ранее действовали только полгода. Об этом со ссылкой на постановление Кабмина сообщил министр цифровой трансформации Михаил Федоров. По его данным, постановление вступает в силу с 20 сентября.

Также Федоров подтвердил, что его ведомство вместе с Минздравом и Национальной службой здоровья Украины разрабатывает две версии внутренних сертификатов - желтую и зеленую. COVID-сертификаты будут иметь цветные отметки исключительно в цифровом формате.

"Цифровой желтый сертификат можно будет получить после первой дозы двухдозной вакцины. Он будет действовать 120 дней. Цифровой зеленый - после полного курса вакцинации. Он будет действовать 365 дней. Согласно постановлению КМУ также продлен срок действия международного COVID-сертификата о вакцинации. Он будет действовать 365 дней с момента прививки", - говорится в сообщении.

По словам Федорова, внутренние COVID-сертификаты помогут бизнесу продолжить работу во время карантина.

"Это сейчас нормальная практика в странах ЕС. Мы активно работаем над внедрением этого функционала в приложении "Дия". Впоследствии также добавим возможность сгенерировать сертификат на портале "Дия" и распечатать его, если у вас нет смартфона или вам удобнее пользоваться бумажным вариантом", - говорится в сообщении.

Напомним, "Страна" писала о том, почему ковид-сертификаты, который начали выдавать в Украине, действительны только на полгода, несмотря на рекомендацию Минздрава повторно проходить курс прививок через год.

Также мы сообщали, что в МВД объявили об усилении проверок украинцев на наличие поддельных ковид-сертификатов.