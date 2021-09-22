На заседании в среду, 22 сентября, Кабмин утвердил законопроект об ужесточении ответственности за подделку сертификатов о вакцинации. Штрафы для украинцев за использование поддельных ковид-паспортов будут достигать 34 тысяч гривен, в качестве наказания также предлагается ввести ограничение свободы.

Об этом в Telegram-канале сообщил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль.

Подготовленный Минздравом законопроект, в случае принятия его Радой, внесет изменения в Уголовный кодекс. При этом наказывать планируют всех: и тех, кто поддельные ковид-сертификаты использует, и врачей, которые регистрируют ложную информацию о прививках, и тех, кто торгует липовыми паспортами вакцинации.

Проектом закона предусмотрены такие наказания:

За использование поддельных документов - штраф 17 000 - 34 000 грн или до двух лет ограничения свободы;

За внесение ложных данных о прививках для врачей - 68 000 грн штрафа или до двух лет лишения свободы с лишением права занимать должность до трех лет;

За подделку сертификатов для продажи - штраф 170 000 грн или до трех лет лишения свободы.

Как указано в пояснительной записке, в Украине участились случаи выявления поддельных документов о вакцинации от коронавируса. Мы уже писали, что "липовые" справки открыто продаются. Цены вопроса - $500-700. Ваши данные просто вносят в электронную систему, вроде бы вам ввели вакцину, но укола на самом деле не делают - только выдают справку.

Напомним, что недавно министр здравоохранения Виктор Ляшко заявил, что в Минздраве рассматривают введение обязательной вакцинации.

Также мы писали о том, что Минздрав рассылает украинцам SMS-сообщения с просьбой вакцинироваться от COVID-19.