На портале "Дия" можно будет сгенерировать и распечатать COVID-сертификат о вакцинации. Минцифра уже финализируют разработку функционала и услуга будет доступна в конце сентября. Об этом рассказал вице-премьер-министр - Министр цифровой трансформации Михаил Федоров, сообщается на сайте министерства.

"Уже более 700 тысяч украинцев сгенерировали свои внутренние и международные сертификаты в приложении "Дия" и активно пользуются ими. Наши сертификаты официально признаны в ЕС для путешествий за границу. В конце сентября мы добавим возможность получить сертификат на портале "Дия". Сейчас работаем над разработкой услуги. Благодаря этому еще больше украинцев смогут путешествовать и пользоваться COVID-сертификатом", - рассказал Михаил Федоров.

Получить цифровой COVID-сертификат смогут и те украинцы, у которых нет ID-карты или зарубежного биометрического паспорта или у которых нет Дия.Подписи или они вовсе не пользуются приложением Действие.

Сгенерировать COVID-сертификат на портале "Дия" можно будет также в несколько кликов. Нужно авторизироваться, выбрать услугу "Сгенерировать COVID-сертификат". Подписать квалифицированной электронной подписью заявление на получение сертификата. На портале можно воспользоваться как Дия.Пидписом, который вы сгенерировали в приложении "Дия", так и любой другой электронной подписью.

После этого "Дия" направляет запрос в электронную систему здравоохранения и формируется сертификат в формате PDF. Его можно распечатать или просто сохранить файл на телефоне или другом устройстве и демонстрировать QR-код с экрана.

В конце сентября на портале "Дия" можно будет сгенерировать только сертификат вакцинации получении двух доз. Впоследствии также будет доступен и COVID-сертификат о получении отрицательного ПЦР-теста.

Ранее "Страна" писала о том, что в Украине нет программ для сканирования ковид-сертификатов, которое требуется в желтой зоне.

Также мы сообщали, что в Минцифры сообщили о продлении действия COVID-сертификатов на год.