Глава комитета Верховной Рады по вопросам здравоохранения, народный депутат из фракции "Слуги народа" Михаил Радуцкий предложил пускать в парламент только по документам о вакцинации от коронавируса или по ПЦР-тесту.

Как нардеп заявил в своем Телеграм-канале, соответствующий проект постановления направил на рассмотрение в Раду.

В связи с неизбежным ужесточением карантина на фоне роста заражений Радуцкий сообщил, что считает депутатов обязанными продемонстрировать, что народ и власть едины, что для всех действуют одинаковые правила.

"Предлагаю на период карантина допуск в помещение административных зданий парламента народных депутатов, работников аппарата, помощников и других посетителей, а также СМИ осуществлять исключительно при наличии одного из документов: сертификата вакцинации (прививки одной или несколькими дозами); результата негативного ПЦР-теста (сроком до 72 часов) или антиген-теста (до 48 часов); справки о выздоровлении от ковида (если лицо переболело не более чем за 6 месяцев до предъявления документа)", - написал Радуцкий.

Ранее Денис Шмыгаль заявлял, что в красной зоне кинотеатры, кафе, рестораны, спортзалы, театры и другие общественные места смогут работать, только если 100% работников заведения и 100% посетителей полностью вакцинированы.

Между тем на Кабмин подали иск в ОАСК за решение закрывать школы, где не привиты более 80% работников.