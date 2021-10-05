Департамент муниципальной безопасности Киевской городской госадминистрации опроверг информацию о том, что с 5 октября в Центр предоставления административных услуг можно будет попасть только по отрицательному тесту на COVID-19 или COVID-сертификату. В КГГА заявили, что наличие этих документов не является обязательным условием для посещения каких-либо городских учреждений, пока Киев остается в желтой зоне.

Заявление опубликовано на сайте ведомства.

О необходимости предъявлять перечисленные документы ранее сообщила Соломенская районной администрация столицы.

В Департаменте же муниципального безопасности КГГА разъяснили, что столица готовится к возможному усилению карантина в случае установления оранжевого или красного уровня эпидемической опасности. В частности, речь идет о подготовке структурных подразделений городской и районных администраций, организаций, предприятий и учреждений столицы к организации приема граждан при условии проверки сертификатов, подтверждающих вакцинацию от COVID-19 или отрицательного результата тестирования на COVID-19. Сейчас пока в Киеве установлен желтый уровень карантина и наличие COVID-сертификатов или ПЦР-тестов не является обязательным условием для посещения городских учреждений.

"Пока столица остается в желтой зоне, и основными требованиями к посетителям заведений является наличие маски и соблюдение дистанции. Но мы уже готовимся к возможному усилению карантина и разрабатываем механизмы действий на случай, если будем вынуждены требовать от структурных подразделений городской власти, в том числе ЦНАП, и от других учреждений допускать посетителей только при наличии COVID-сертификатов или отрицательных тестов на COVID", - сказал первый заместитель директора Департамента муниципальной безопасности Олег Куявский.

Он пояснил, что протокол №15 заседания штаба по ликвидации последствий чрезвычайной ситуации от 1 октября не устанавливает дополнительных ограничений для городских учреждений, а подчеркивает необходимость выполнения требований постановления Кабмина №1236 "Об установлении карантина".

Ранее "Страна" сообщала, что в Госпотребслужбе назвали сроки, когда Киев может оказаться в оранжевой зоне.

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