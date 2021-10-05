Начиная с сегодняшнего дня, 5 октября, для того, чтобы посетить Центр предоставления административных услуг (ЦНАП) Киева посетителям нужно будет предоставить отрицательный тест на Covid-19 или ковид-сертификат.

Об этом сообщила пресс-служба Соломенской районной администрации Киева на своей странице в Facebook.

По данным данным администрации, прием посетителей в ЦНАП столицы не будет осуществляться без наличия:

отрицательного результата тестирования на Covid-19 (ПЦР) или экспресс-тест на определение антигена коронавируса, которое проведено не более чем за 72 часа до посещения заведения;

документа, подтверждающего получение полного курса вакцинации или одной дозы вакцины.

При этом новые правила не распространяется на лиц, не достигших 18 лет.

Напомним, ранее мэр Киева Кличко допустил введение принудительной вакцинации в столице.

Между тем, за минувшие сутки в Украине коронавирусом заразились около 10 000 человек. Умерли за минувшие сутки более трехсот человек, выздоровели - 4 229 жителей нашей страны. При этом, по данным СНБО, за последние 24 часа в столице Covid-19 заболели 560 человек. Всего в столице зафиксировано уже 236 545 случаев коронавируса.