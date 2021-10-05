Окружной административный суд Киева зарегистрировал иск к Кабинету министров Украины, поданный Дмитрием Ламзой. Истец оспаривает решение, согласно которому необходимо закрыть школы, в которых привиты от коронавируса менее 80% сотрудников.

Об этом сообщается на сайте ОАСК.

Истец просит отменить постановление правительства от 9 декабря 2020 года №1236 в редакции от 24 сентября 2021 года "Об установлении карантина и введении ограничительных противоэпидемических мероприятий с целью предотвращения распространения на территории Украины острой респираторной болезни COVID-19".

В частности, истец оспаривает положение о том, что в случае установления желтого уровня эпидемической опасности детям будет разрешено посещать дошкольные, специальные заведения, 1-4-е классы учреждений общего среднего образования, а также учебные заведения, в которых работает не менее 80% вакцинированных работников с подтверждающими прививки документами (либо имеющие отрицательный тест на коронавирус). Также оспаривается мера, по которой в случае установления красного уровня все работники должны иметь один из вышеуказанных документов.

По мнению истца, эти положения постановления являются дискриминационными по отношению к работникам образования.

Сейчас суд решает вопрос открытия производства по делу.

Ранее "Страна" писала о решении властей по поводу того, что в красной зоне украинские школы будут работать только при 100% вакцинации сотрудников.

Мы также сообщали, что в глава Комитета парламента по вопросам образования Сергей Бабак резко негативно оценил намерения властей закрывать школы, где нет 80% вакцинированных.