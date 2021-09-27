Министерство здравоохранения Украины требует отстранять главврачей за подделку свидетельств о вакцинации на время следствия. По словам главы Минздрава Виктора Ляшко, на нескольких врачей уже завели уголовные дела за подделку свидетельств.

Об этом сообщает Министерство охраны здоровья Украины в Facebook.

"Сейчас на ряд врачей возбуждены уголовные производства по факту подделки документов, удостоверяющих проведение вакцинации. Мы официально направим представление к владельцам заведений здравоохранения, где работают эти врачи, - объединенные территориальные общины - с просьбой отстранить от работы руководителей этих учреждений на время проведения следствия. Убеждены, что руководители должны нести персональную ответственность за то, что происходит в их больницах", - прокомментировал министр здравоохранения Виктор Ляшко.

Если следствие выявит, что главврач учреждения непричастен к махинациям, его восстановят в должности. В случае повторного нарушения Минздрав будет инициировать аннулирование лицензии учреждения здравоохранения и разрыв контракта между учреждением и Национальной службой здоровья. Поэтому территориальная община будет финансировать больницу самостоятельно.

Ранее за поддельные ковид-сертификаты в Украине хотели сажать на три года.

Напомним, журналисты "Страны" провели эксперимент, чтобы узнать, как работает подпольный рынок медицинской паспортизации и сколько стоит купить сертификат вакцинированного.

В Верховной Раде обещали обязательно зарегистрировать необходимые изменения в административный кодекс, чтобы ввести ответственность за изготовление и распространение липовых сертификатов. "Думаю, что подделка сертификатов - это плохая практика, нужно за неё штрафовать и вводить ответственность. Особенно, если это делают медзаведения, которые подхалтуривают не очень полезной практикой", - сказал глава партии "Слуга народа", нардеп Александр Корниенко.