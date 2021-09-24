Минздрав и Минцифра запускают "желтые" внутренние COVID-сертификаты в приложении "Дия" на iOS. С сегодняшнего дня владельцы смартфонов iPhone могут сгенерировать внутренние "желтые" COVID-сертификаты. Для пользователей Android эта опция будет доступна позже, пока ожидается подтверждение от Google Play, сообщает Минздрав.

"Желтый" сертификат можно получить на следующий день после введения первой дозы вакцины. Он будет действовать 120 дней.

Как сгенерировать COVID-сертификат?

Загрузите или обновите приложение в AppStore Затем в приложении "Дия" нужно нажать "Услуги" выбрать пункт "COVID-сертификаты" и нажать "Получить сертификат" Далее "Дия". Подписать электронной подписью согласие на получение данных из Электронной системы здравоохранения (ЕСОЗ) в "Дии".

Данные о вакцинации подтянутся автоматически. Сертификат появится рядом с вашими другими цифровыми документами в приложения.

Также сертификат теперь можно распечатать.

"COVID-сертификат теперь можно получить на портале Дия. После генерации он хранится в файле PDF. Документ можно распечатать или загрузить себе на устройство", - сообщил министр цифровой трансформации Михаил Федоров.

Напомним, в Украине до года продлили действие COVID-сертификатов, которые ранее действовали только полгода.

Ранее "Страна" писала о том, почему ковид-сертификаты, который начали выдавать в Украине, действительны только на полгода, несмотря на рекомендацию Минздрава повторно проходить курс прививок через год.

Также мы сообщали, что в МВД объявили об усилении проверок украинцев на наличие поддельных ковид-сертификатов.