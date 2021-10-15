В Украине планируют расширять список профессий, представители которых будут подлежать обязательной вакцинации от COVID-19. В частности, в ближайшее время он может быть дополнен социальными работниками и почтальонами.

Об этом сообщил министр здравоохранения Виктор Ляшко в разговоре с "Радио Свобода".

"И уже сейчас запустили изменения, которые говорят о том, что в перечень обязательных внесутся профессии работников государственных учреждений, организаций, предприятий критически важных сфер для экономики страны, а также социальные работники и почтальоны", - сообщил Ляшко.

По его словам, при втором пересмотре в перечень внесут сотрудников местного самоуправления, коммунальных предприятий и учреждений. Обновленный список появится уже максимум через 10 дней.

Напомним, на прошлой неделе Министерство здравоохранения утвердило перечень профессий, для которых вакцинация против коронавируса является обязательной, но приказ вступает в силу только через месяц.

На сегодня вакцинация является обязательной для персонала учреждений образования, центральных органов исполнительный власти, а также местных государственных администраций.

Ранее "Страна" писала о том, что сотрудник "Укрпочты" требует миллиард евро компенсации из-за обязательной вакцинации от коронавируса.

Также мы разбирались, как на практике будет действовать в Украине обязательная вакцинация.