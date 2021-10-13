В Украине ситуация с коронавирусом резко несется в пропасть.

Близкие к антирекордам цифры заставляют власти вводить "красные зоны" в отдельных регионах, отправлять школы на досрочные каникулы и ужесточать требования по вакцинации.

То есть на носу маячит уже всеукраинский локдаун. По крайней мере, раньше такие меры вводились при втрое меньшем числе заболевших, чем сейчас.

Почему при катастрофическом ухудшении ситуации большинство областей еще сидят в желтой зоне карантина - разбиралась "Страна".

Что происходит в Украине с коронавирусом

В этом году мы вышли на пиковые показатели минувшей осени с опережением более чем на месяц.

Сегодня заболевших в стране стало на 16 309 больше. Прошлой осенью антирекорд остановился на цифре 16 294 и произошло это лишь в самом конце сезона - 28 ноября.

То есть ситуация сейчас гораздо хуже, чем год назад.

Абсолютный антирекорд за весь период пандемии в Украине составляет 20 341 заболевший - такой показатель был зафиксирован 3 апреля. И, судя по нынешним темпам, этой осенью мы его перешагнем: заболеваемость за половину сезона ускорилась в восемь раз.

По смертности ситуация и вовсе скатилась: вчерашний день стал почти антирекордным: 471 случай (на десять человек больше было лишь 7 апреля). И пока мы на втором месте в Европе после России.

Также очень тяжелая динамика по госпитализациям - они за минувшую неделю выросли на треть. Если в июне врачи фиксировали по 500-700 новых заболеваний ежедневно, то сейчас эта цифра перевалила за 12 тысяч. Таких показателей тоже не было с апреля.

И, скорее всего, реальная ситуация гораздо хуже. Нынешняя угрожающая статистика базируется на мизерном количестве ПЦР-тестов - вчера их сделали, например, 56 тысяч. В расчете на миллион населения - это последнее место в Европе.

То есть, если выровнять этот показатель, в Украине будут совсем другие цифры по заболевшим.

Но, видимо, такой цели перед собой власти не ставят - пытаясь, во-первых, не выпасть из "белого списка" Евросоюза. А во-вторых - чтобы не фиксировать своей вины в сложившейся ситуации.

Но главное - не объявлять общенациональный локдаун, который многие бизнесы могут не пережить.

Спасут ли прививки от локдауна?

Самый строгий карантин в этом году, как и в прошлом, наступает при установлении красной зоны в отдельных регионах. Как, например, ее ввели в Херсонской области.

Но есть и существенное отличие. Ограничения не работают, если персонал и клиенты заведений будут полностью привиты по "зеленому" сертификату - то есть двумя дозами.

Таким образом, бизнес будет работать, если для него наберется достаточное для экономического выживания число привитых клиентов. Но наберется ли?

Всего по Украине две дозы получило более шести миллионов совершеннолетних украинцев. Это 20% от взрослого населения страны (если ориентироваться на данные ЦИК по избирателям).

То есть, если локдаун введут прямо сейчас, сфера услуг потеряет львиную долю клиентуры. И многие вынуждены будут закрываться.

Такая ситуация, к примеру, в уже "красной" Херсонской области, где на 800 тысяч взрослого населения 158 тысяч вакцинированных (то есть те же 20%).

Понятно, что часть населения и без карантина редко посещает рестораны или спа-салоны (например, жители глубинки или пенсионеры). И доля вакцинированных среди активного городского населения будет выше, чем в среднем по стране.

Например, в Киеве вакцинировались двумя дозами 957 тысяч жителей - это 45% от взрослого населения столицы. Во Львове - 159 тысяч (30% от взрослого населения).

А вот в Харькове и Одессе ситуация хуже. В обоих городах двумя дозами привились по 160 тысяч жителей. Для первой столицы это 16% от взрослого населения, что ниже среднего по Украине. В Одессе та же цифра на 700 тысяч взрослого населения - то есть порядка 20%.

Иными словами, города-миллионники, кроме Киева, ждут тяжелые времена, если там введут локдаун.

Не исключено, что поэтому красную зону не хотят вводить повсеместно, пока процент вакцинированных не станет выше. Но когда это произойдет?

Когда "покраснеет" вся Украина?

Если судить по темпам осени, прививают двумя дозами порядка двух миллионов человек в месяц. Таким образом до конца года, если сильно не ускорятся, смогут вакцинировать еще пять миллионов украинцев - в дополнение к имеющимся шести.

То есть в целом привито будет чуть больше трети взрослого населения. Чего также далеко не достаточно, чтобы оградить бизнес от убытков.

Тут нужно вспомнить, что власти обещали покрыть вакцинацией 70% взрослых до конца года. Но эти планы явно срываются. Поэтому начинается принудиловка - вводят для многих фактический запрет на профессию, если они не привьются. Предполагается, что эти меры ускорят вакцинацию и позволят перенести "красную зону" относительно безболезненно для экономики.

Но скорее всего будет иначе. Ускорять вакцинацию, может, и нужно - но прямо сейчас это остановить рост заболеваемости не сможет: он опережает вакцинацию. И скорее всего у власти не будет опции подождать, пока всех привьют. А значит локдауны должны начать объявлять повсеместно, и Херсонская область по идее только первая "ласточка".

Однако это именно что по идее.

Если вспомнить минувшую осень, то все началось также с отдельных "покрасневших" регионов. А в ноябре, на пике заболеваемости, сделали "карантин выходного дня" по всей стране. Это было половинчатой мерой, но власть и на нее пошла скрепя сердце. То есть даже частичный локдаун не вводили до последнего.

Но тогда были местные выборы, и никто не хотел брать на себя ответственность за падение экономики. А потом подступила новогодняя торговая пора, которую тоже бизнесу не хотели портить. Поэтому полноценный локдаун ввели только в январе, когда все отгуляли Рождество (а горнолыжный курорт Буковель, к примеру, вообще все время оставался открытым).

Что интересно, в январе жесткий общенациональный карантин ввели на показателях 5-7 тысяч заболевших в день. А сегодня его не вводят на 16 тысячах. То есть решения здесь принимаются по неким политическим мотивам.

Тем не менее, в этом году вряд ли получится дотянуть с локдауном до зимы - статистика уже опередила на полтора месяца то, что было минувшей осенью. И, хотя в стране крайне осторожно вводят новые красные зоны, скорее всего в строгий карантин мы в этом сезоне свалимся быстрее.

Протесты могут ускорить локдаун

Есть и политический фактор, который может приблизить введение локдауна в нынешнем сезоне. Это протесты по поводу коммунальных тарифов, которые могут развернуться уже сейчас.

На днях пошли первые скандалы с ценой на газ - из-за ее роста не могут начать отопление в школах, больницах и детсадах. А ближе к окончанию осени начнут приходить первые платежки за подорожавший газ и тепло.

Если вопреки обещаниям, они окажутся "космическими", Украину с большой вероятностью ждет большой локдаун - с запретом на массовые мероприятия и митинги.

И не исключено, что резко "позеленевшее" после ухода Авакова МВД перестанет закрывать глаза на отдельные акции протестов.