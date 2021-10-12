В Киевской городской государственной администрации не исключают возможности объявления локдауна в столице, и единственной альтернативой ему считают максимально быструю вакцинацию.

Об этом со ссылкой на зампредседателя КГГА Анну Старостенко сообщает пресс-служба Киевской городской государственной администрации.

Старостенко заявила, что сейчас в Киеве ежедневно растет число новых зараженных коронавирусом пациентов и тех, кто нуждается в госпитализации: койки для больных Covid-19 заполнены на 44,6%.

"Чтобы предотвратить возможный локдаун, мы должны максимально быстро вакцинировать людей. Другой альтернативы нет", - заявила Анна Старостенко.

По данным КГГА, ресурсы для того, чтобы ускорить вакцинацию, в столице есть. Сейчас увеличивается число прививочных пунктов, а также упрощается логистика, чтобы все желающие без проблем могли получить вакцину. Кроме того, по словам Старостенко, в Киеве есть достаточное количество вакцин, при этом можно выбрать: Coronavac, Pfizer или AstraZenecа.

"На сегодня работают 57 мобильных бригад, созданные для выезда на предприятия, в коллективы. В ТРЦ еженедельно расширяем количество пунктов вакцинации и сейчас их уже 22. Еще 117 пунктов прививки работают на базе лечебных учреждений города, действует также центр массовой вакцинации в МВЦ и 21 мини-вакцинации центр", - заявила Старостенко.

В КГГА призывают активных киевлян не только вакцинироваться самим, но и убеждать и приводить на прививку окружающих.

Напомним, "Страна" писала о том, что в ожидании локдауна киевляне уже заказали более 600 тысяч спецпропусков на поездки в транспорте.

Также мы писали о том, когда Украина выйдет из желтой зоны карантина и где введут локдаун.