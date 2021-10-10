Ситуация с коронавирусом ухудшается. Фото: РБК-Украина

По состоянию на утро воскресенья, 10 октября, в Украине уже 16 областей соответствуют оранжевой зоне адаптивного карантина.

Об этом свидетельствуют данные Минздрава.

В оранжевой зоне карантина находятся следующие области:

  • Волынская;
  • Днепропетровская;
  • Донецкая;
  • Житомирская;
  • Запорожская;
  • Луганская;
  • Одесская;
  • Сумская;
  • Полтавская;
  • Тернопольская;
  • Харьковская;
  • Херсонская;
  • Хмельницкая;
  • Черновицкая;
  • Черниговская.

Напомним, что к оранжевой зоне карантина относят регион, если в нем наблюдается превышение одного из следующих показателей:

  • загруженность коек с кислородом (если превышает 65%);
  • количество тестирований ПЦР и на антиген в течение недели (меньше 300 на 100 тысяч населения);
  • коэффициент выявленных случаев коронавируса (больше 20%);
  • количество госпитализацией (выше 50%).

Карта ситуации с адаптивным карантином в Украине. Скриншот: Минздрав Украины

Как ранее сообщала "Страна", за минувшие сутки, 9 октября, в Украине выявили 11 344 заражений новым коронавирусом. Это на четыре с лишним тысячи меньше, чем за предыдущий отчетный период 8 октября.

Также наше издание рссказывало, что в сентябре 97,1% людей, которых госпитализировали с COVID-19 в украинские больницы, были не вакцинированы. Эти данные говорят об эффективности прививок, которые предотвращают тяжелое течение заболевания.

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