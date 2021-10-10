В Украине уже 16 областей соответствуют оранжевой зоне карантина
По состоянию на утро воскресенья, 10 октября, в Украине уже 16 областей соответствуют оранжевой зоне адаптивного карантина.
Об этом свидетельствуют данные Минздрава.
В оранжевой зоне карантина находятся следующие области:
- Волынская;
- Днепропетровская;
- Донецкая;
- Житомирская;
- Запорожская;
- Луганская;
- Одесская;
- Сумская;
- Полтавская;
- Тернопольская;
- Харьковская;
- Херсонская;
- Хмельницкая;
- Черновицкая;
- Черниговская.
Напомним, что к оранжевой зоне карантина относят регион, если в нем наблюдается превышение одного из следующих показателей:
- загруженность коек с кислородом (если превышает 65%);
- количество тестирований ПЦР и на антиген в течение недели (меньше 300 на 100 тысяч населения);
- коэффициент выявленных случаев коронавируса (больше 20%);
- количество госпитализацией (выше 50%).
Как ранее сообщала "Страна", за минувшие сутки, 9 октября, в Украине выявили 11 344 заражений новым коронавирусом. Это на четыре с лишним тысячи меньше, чем за предыдущий отчетный период 8 октября.
Также наше издание рссказывало, что в сентябре 97,1% людей, которых госпитализировали с COVID-19 в украинские больницы, были не вакцинированы. Эти данные говорят об эффективности прививок, которые предотвращают тяжелое течение заболевания.