По состоянию на утро воскресенья, 10 октября, в Украине уже 16 областей соответствуют оранжевой зоне адаптивного карантина.

Об этом свидетельствуют данные Минздрава.

В оранжевой зоне карантина находятся следующие области:

Волынская;

Днепропетровская;

Донецкая;

Житомирская;

Запорожская;

Луганская;

Одесская;

Сумская;

Полтавская;

Тернопольская;

Харьковская;

Херсонская;

Хмельницкая;

Черновицкая;

Черниговская.

Напомним, что к оранжевой зоне карантина относят регион, если в нем наблюдается превышение одного из следующих показателей:

загруженность коек с кислородом (если превышает 65%);

количество тестирований ПЦР и на антиген в течение недели (меньше 300 на 100 тысяч населения);

коэффициент выявленных случаев коронавируса (больше 20%);

количество госпитализацией (выше 50%).

Как ранее сообщала "Страна", за минувшие сутки, 9 октября, в Украине выявили 11 344 заражений новым коронавирусом. Это на четыре с лишним тысячи меньше, чем за предыдущий отчетный период 8 октября.

Также наше издание рссказывало, что в сентябре 97,1% людей, которых госпитализировали с COVID-19 в украинские больницы, были не вакцинированы. Эти данные говорят об эффективности прививок, которые предотвращают тяжелое течение заболевания.