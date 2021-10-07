Харьковская городская комиссия по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций на заседании в четверг, 7 октября, приняла решение об ужесточении карантинных ограничений в связи с ухудшением эпидемиологической ситуации в регионе.

Как сообщает пресс-служба Харьковского горсовета, с 10 октября вводятся ограничения оранжевой зоны.

В регионе вводят следующие ограничения:

кинотеатры, кинозалы, театры и другие учреждения культуры будут заполнять на 50%;

на 50% должны заполняться спортзалы;

вводится запрет находиться без респираторов или защитных масок на территориях учреждений здравоохранения и образования, а также в подземных переходах, на остановках общественного транспорта и других территориях общего пользования;

количество пассажиров в транспорте ограничивается количеством мест для сидения, все пассажиры обязаны быть в масках;

масочный режим обязателен в торгово-развлекательных центрах и точках общественного питания.

Школы и детские сады региона останутся работать в обычном режиме, поскольку там привиты более 80% работников.

Руководителям предприятий, учреждений и организаций рекомендуется воздержаться от проведения всех массовых (развлекательных, спортивных, социальных, рекламных и других) мероприятий, а руководителям субъектов хозяйствования всех форм собственности предписано обеспечить проведение вакцинации работающего персонала или регулярное тестирование на COVID-19.

По словам заместителя городского головы Андрея Руденко, ожидается, что список ограничений будет дополнен в ближайшее время Госкомиссией по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций.

"Харьков будет находиться в оранжевой зоне до 18 октября, и если произойдут какие-то изменения с уровнем заболеваемости, то цвет зоны может быть пересмотрен", - сказал Руденко.

Как писала "Страна", вчера глава Кабмина Денис Шмыгаль анонсировал перевод некоторых областей в красную зону уже в ближайшее время.

Также мы сообщали, что перевод Харькова в оранжевую зону ожидался еще в среду.