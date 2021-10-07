В Украине могут ужесточить карантин из-за резкого роста числа инфицированных коронавирусом. Уже половина регионов страны соответствуют "оранжевой" зоне карантина, и на этой неделе госкомиссия ТЭБ и ЧС может принять решение о переходе некоторых регионов в "красную" зону.

На местах всерьез говорят о том, что общественный транспорт, кинотеатры и рестораны станут доступными только для вакцинированных, школы закроют на карантин, а плановые операции в больницах, которые принимают больных коронавирусом, прекратятся.

Также говорят о риске закрытия предприятий или избирательном праве на продолжение работать для обладателей так называемых "зеленых паспортов" вакцинации (сертификат о получении двух доз вакцин).

Разбирались, какие регионы Украины оказались в зоне риска. И какие ограничения вводят в Украине, не дожидаясь прихода "красной" зоны.

Что подразумевает "красная" зона

Как заявил премьер-министр Денис Шмыгаль, введение "красной" зоны в городах будет означать, что право работать и не закрывать заведения получат только те общественные места, в которых 100% работников и 100% посетителей будут полностью вакцинированы. Это касается кинотеатров, кафе, ресторанов, спортзалов, театров и др.

"Бизнес должен сам проверять наличие соответствующих сертификатов о вакцинации. И мы просим предпринимателей отнестись к этому ответственно. У представителей полиции и других других полномочных органов есть соответствующий программный софт, благодаря которому они будут проверять у посетителей наличие ковид-сертификатов", - пояснил Шмыгаль.

По данным Киевской школы экономики, на прогноз которой ориентируются власти при принятии решения о карантине, Харьковская, Запорожская и Херсонская области находятся под угрозой "красной" зоны.

И две из обозначенных областей (Харьковская и Херсонская) перейдут в "красную" зону карантина уже с воскресенья, 10 октября. Об этом говорится в проекте решения Госкомиссии по вопросам ТЭБ и ЧС, которую обнародовали некоторые телеграм-каналы.

Отметим, что этот документ не подписан премьер-министром Денисом Шмыгалем и не заверен печатью. Официальной информации по этому поводу также нет. А решение о переходе в "красную" зону принимает Госкомиссия по ТЭБ и ЧС.

И это значит, что заседание комиссии может состояться уже не сегодня-завтра.

Какие планы на ужесточение карантина

По всей Украине сегодня ввели обязательную вакцинацию сотрудников таких структур:

- центральных органов исполнительной власти и их территориальных органов;

- местных государственных администраций и их структурных подразделений;

- всех учреждений образования от дошкольного до высшего.

Исключение делается только для тех, у кого противопоказания по здоровью.

В Киеве власти могут запретить проезд в городском транспорте и посещение общественных мест тем, кто не прошел курс вакцинации. Об этом заявил мэр Киева Виталий Кличко.

"Принудительно мы не можем это сделать. Но если дойдем до того, что будут более жесткие условия, тогда, если вы хотите ездить в общественном транспорте, то без вакцинации вы этого не сможете сделать. Если вы хотите пойти в общественные заведения, то также без вакцинации вы этого не сможете сделать", - заявил он на днях в телеэфире.

Также директоров столичных школ обязали следить за полной вакцинацией сотрудников - в противном случае обещаю выговоры и после второго взыскания - увольнение.

Еще до наступления "красной зоны" в столице ужесточили доступ в некоторые магазины. В сетях АТБ и Varus решили не пускать в свои магазины поставщиков без вакцинации или ПЦР-теста.

При этом, сотрудники поставщиков "АТБ" должны уколоться первой дозой вакцины до 15 октября, второй - до 15 ноября. Поставщики "Varus" должны сделать вакцинацию первой дозой до 10 октября, второй - до 10 ноября.

Ужесточить имеющиеся ограничения призвал и глава комитета Рады по вопросам здравоохранения. Михаил Радуцкий предложил пускать в парламент только по документам о вакцинации от коронавируса или по ПЦР-тесту.

Это касается как нардепов, так их помощников и работников СМИ.

Во Львове, который по всем показателям может перейти в "красную зону", к ужесточению карантина готовятся с 14 октября. Об этом сообщил мэр Львова Андрей Садовой.

По его словам, городской штаб оперативного реагирования предложил с четверга, 14 октября, ограничить массовые мероприятия, а учебные заведения перевести на дистанционный режим работы.

Говорится и о прекращении плановых операций в больницах, которые принимают больных Covid-19.

Окончательное решение примут в пятницу, 8 октября, после заседания комиссии по чрезвычайным ситуациям.

В Харькове власти предупреждают об усилении карантина в городе. Под угрозой - закрытие транспорта и предприятий.

"Как бы нам ни хотелось, пандемия COVID-19 не отступает. К сожалению, в последние недели мы фиксируем осложнения эпидемиологической обстановки, вследствие чего Харьков может перейти в зону с более серьезными карантинными ограничениями. Однако все мы понимаем, что такое локдаун и какими могут быть его последствия", - отметил и.о. мэра Игорь Терехов.

Он призвал соблюдать масочный режим. В городе уже выявляют нарушителей, которые пользуются общественным транспортом без масок. Рейды правоохранителей проходят как в метро, так и наземном городском транспорте.

Мэр Ивано-Франковска Руслан Марцинков предполагает, что пик заболеваний выпадет на конец октября - начало ноября. А в условиях 70%-наполняемости больниц и стремительного роста заболеваемости, которые наблюдаются уже сейчас, "красная" зона карантина не за горами.

Однако даже если Ивано-Франковск не попадет в "красную" зону Марцинкив говорит о некоторых ограничениях, которые вступят повсеместно.

Это 100% вакцинация работников и посетителей для заведений питания. То есть сфера питания станет доступна только для людей с зеленым паспортом вакцинации (то есть и работник и посетитель должен получить две дозы вакцины).

В Мелитополе Запорожской области вводят ограничения на проезд в общественном транспорте.

С 7 октября транспорт будет курсировать в городе с 6.00 до 9.00 утра и с 16.00 до 19.00 вечером. По решению ТЭБ и ЧС, внутрь будут пускать только привитых хотя бы одной дозой вакцины.

Такое же требование распространяется на водителей. Для школьников, которых будут возить при предъявлении документа из школы, сделали исключение.

Когда могут ввести общенациональный локдаун

Жесткий общенациональный карантин из-за пандемии коронавируса могут ввести уже в ноябре. Об этом заявил санитарный врач Украины Игорь Кузин в интервью изданию "ВВС Украина".

"Локдаун будет зависеть от каждого украинца. Это ответственное собственное поведение - дома, на рабочем месте, это сознательный выбор вакцинации как профилактики. Если украинцы будут делать эти простые вещи, мы сможем оттянуть локдаун до декабря-января или вовсе не допустить [его введения]. По тому сценарию, по которому мы сейчас движемся, новый локдаун могут ввести ориентировочно в ноябре", - отметил Кузин.

Он также рассказал, что в ближайшее время пандемия коронавируса в Украине и мире не закончится.

"Вирус быстро мутирует и каждый месяц мы можем сталкиваться с новыми штаммами. Но и наука не стоит на месте, появляются новые вакцины. Это будет продолжаться по крайней мере еще несколько лет. От двух до пяти. Пока не появится какая-то общая мировая стратегия профилактики в виде или универсальной прививки, или лечения", - резюмировал Кузин.