Уже в следующий четверг, 14 октября, во Львове могут ужесточить карантинные ограничения. Это связано с ухудшением статистики заболеваемости коронавирусом.

Об этом сообщил мэр Львова Андрей Садовой в своем Тelegram-канале в среду, 6 октября.

Ужесточить карантин во Львове с 14 октября рекомендовал рекомендовал городской штаб оперативного реагирования. В частности рекомендуется ограничить массовые мероприятия, перевести учебные заведения на дистанционный режим и прекратить плановые операции в больницах, которые принимают пациентов с коронавирусом.

"Имеем плохую статистику заболевания коронавирусом, поэтому надо принимать сложные и непопулярные решения", - написал Садовой.

Окончательное решение об усилении карантина примут в пятницу, после заседания комиссии по чрезвычайным ситуациям.

Напомним, недавно во Львове образовалась очередь из машин "Скорой помощи", которые везли пациентов с подозрением на коронавирус.

Также сообщалось, что в среду комиссия может перевести Харьков в "оранжевую" зону карантинных ограничений.

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