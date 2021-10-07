В Украине половина регионов страны уже соответствуют "оранжевой" зоне карантина
На сегодняшний день в Украине, где коронавирус за сутки обнаружили у 15 125 человек, 24-х из 25 регионов превышен допустимый уровень заболеваемости инфекцией, при этом уже двенадцать регионов находятся в "оранжевой" зоне карантина.
Об этом свидетельствуют данные Минздрава.
В 24 регионах превышен порог уровня заболеваемости Сovid-19, который должен составлять менее 75 на 100 тысяч населения.
Наихудшая ситуация по этому показателю наблюдается в Черновицкой - 715, Луганской - 687 и Харьковской - 477 областях.
"Оранжевой" зоне соответствуют следующие области:
- Днепропетровская,
- Донецкая,
- Житомирская,
- Запорожская,
- Киевская,
- Луганская,
- Полтавская,
- Сумская,
- Харьковская,
- Херсонская,
- Хмельницкая,
- Черновицкая.
Между тем в некоторых регионах наблюдается "красный" уровень динамики ковид-госпитализаций. Самая худшая ситуация в Херсонской области - 62,2%, Полтавской - 58,3% и Киевской - 54,6%.
Отметим, что уровень роста общего количества госпитализированных с коронавирусом пациентов или с подозрением на болезнь в течение последних семи дней должна составлять не более 50%.
Напомним, днем ранее Глава комитета Верховной Рады по вопросам здравоохранения Михаил Радуцкий сообщил о скором переходе нескольких областей Украины в оранжевую и красную зоны.
Также мы писали, что глава Кабмина анонсировал перевод областей в красную зону уже в ближайшее время.