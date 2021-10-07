На сегодняшний день в Украине, где коронавирус за сутки обнаружили у 15 125 человек, 24-х из 25 регионов превышен допустимый уровень заболеваемости инфекцией, при этом уже двенадцать регионов находятся в "оранжевой" зоне карантина.

Об этом свидетельствуют данные Минздрава.

В 24 регионах превышен порог уровня заболеваемости Сovid-19, который должен составлять менее 75 на 100 тысяч населения.

Наихудшая ситуация по этому показателю наблюдается в Черновицкой - 715, Луганской - 687 и Харьковской - 477 областях.

"Оранжевой" зоне соответствуют следующие области:

Днепропетровская,

Донецкая,

Житомирская,

Запорожская,

Киевская,

Луганская,

Полтавская,

Сумская,

Харьковская,

Херсонская,

Хмельницкая,

Черновицкая.

Между тем в некоторых регионах наблюдается "красный" уровень динамики ковид-госпитализаций. Самая худшая ситуация в Херсонской области - 62,2%, Полтавской - 58,3% и Киевской - 54,6%.

Отметим, что уровень роста общего количества госпитализированных с коронавирусом пациентов или с подозрением на болезнь в течение последних семи дней должна составлять не более 50%.

Напомним, днем ранее Глава комитета Верховной Рады по вопросам здравоохранения Михаил Радуцкий сообщил о скором переходе нескольких областей Украины в оранжевую и красную зоны.

Также мы писали, что глава Кабмина анонсировал перевод областей в красную зону уже в ближайшее время.