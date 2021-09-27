Румыния ужесточает правила въезда в страну и вводит обязательный 14-дневный карантин для туристов из третьих стран. Исключением станут лишь гости из стран ЕС и Швейцарии. Об этом сообщает посольство Украины в Румынии.

Самоизоляция будет обязательной для иностранцев, независимо от того, из какой зоны по уровню распространения COVID-19 они прибыли.

В дипломатическом ведомстве перечислили случаи, когда двухнедельная изоляция не потребуется:

если туристы привиты от COVID-19 вакцинами признанными в ЕС и с момента полной иммкнизации прошло не менее 10 дней;

если туристы остаются на территории Румынии на срок менее 3 дней в неотложных случаях и имеют сертификат об отрицательном результате теста на COVID;

если люди переболели коронавирусом за последние 180 дней до въезда в страну и имеют соответствующий сертификат;

дети в возрасте до 6 лет;

дети в возрасте от 6 до 16 лет, при условии, что у них есть сертификат об отрицательном результате теста на COVID, сделанный не позже чем за 72 часа до посадки;

следующие транзитом, если они покидают территорию Румынии не позднее, чем через 24 часа после въезда на территорию страны;

трансграничные работники, въезжающие в Румынию из Венгрии, Болгарии, Сербии, Украины, Молдовы и граждане Румынии;

учащиеся / студенты с целью обучения или осуществления деятельности связанной с обучением, поступлением в румынские учебные заведения (что подтверждается документально);

граждане, переданные румынской стороне на основании соглашений о реадмиссии, возвращены по ускоренной процедуре;

члены международных спортивных делегаций, прибывающих в Румынию с целью участия в спортивных соревнованиях при наличии сертификата о негативном результате теста на COVID.

Ранее "Страна" писала в Британии существенно ослабили систему ограничений на въезд в страну во время пандемии.

Также мы сообщали, что Латвия внесла Украину в список опасных стран, правила въезда изменились.



