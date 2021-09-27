Украинцам придется выполнить ряд условий, чтобы избежать карантина. Фото: facebook.com

Румыния ужесточает правила въезда в страну и вводит обязательный 14-дневный карантин для туристов из третьих стран. Исключением станут лишь гости из стран ЕС и Швейцарии. Об этом сообщает посольство Украины в Румынии.

Самоизоляция будет обязательной для иностранцев, независимо от того, из какой зоны по уровню распространения COVID-19 они прибыли.

В дипломатическом ведомстве перечислили случаи, когда двухнедельная изоляция не потребуется:

  • если туристы привиты от COVID-19 вакцинами признанными в ЕС и с момента полной иммкнизации прошло не менее 10 дней;
  • если туристы остаются на территории Румынии на срок менее 3 дней в неотложных случаях и имеют сертификат об отрицательном результате теста на COVID;
  • если люди переболели коронавирусом за последние 180 дней до въезда в страну и имеют соответствующий сертификат;
  • дети в возрасте до 6 лет;
  • дети в возрасте от 6 до 16 лет, при условии, что у них есть сертификат об отрицательном результате теста на COVID, сделанный не позже чем за 72 часа до посадки;
  • следующие транзитом, если они покидают территорию Румынии не позднее, чем через 24 часа после въезда на территорию страны;
  • трансграничные работники, въезжающие в Румынию из Венгрии, Болгарии, Сербии, Украины, Молдовы и граждане Румынии;
  • учащиеся / студенты с целью обучения или осуществления деятельности связанной с обучением, поступлением в румынские учебные заведения (что подтверждается документально);
  • граждане, переданные румынской стороне на основании соглашений о реадмиссии, возвращены по ускоренной процедуре;
  • члены международных спортивных делегаций, прибывающих в Румынию с целью участия в спортивных соревнованиях при наличии сертификата о негативном результате теста на COVID.

Ранее "Страна" писала в Британии существенно ослабили систему ограничений на въезд в страну во время пандемии.

Также мы сообщали, что Латвия внесла Украину в список опасных стран, правила въезда изменились.
 
 

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