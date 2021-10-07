Глава комитета Верховной Рады по вопросам здравоохранения, народный депутат от "Слуги народа" Михаил Радуцкий анонсировал скорый переход нескольких областей в оранжевую или красную зоны.

Об этом он написал в своем Телеграм-канале 6 октября.

"Эпидемиологическая ситуация в стране продолжает ухудшаться. В 11 регионах показатели соответствуют оранжевой зоне. На днях несколько областей перейдут в оранжевую или в красную зоны", - сообщил нардеп.

Правда, такие проблемные области с высокой заболеваемостью не перечислил.

"Правительство вводит довольно жесткие требования к деятельности образовательных, культурных и других учреждений в красной зоне. Кинотеатры или заведения общественного питания будут работать при условии 100% вакцинации работников и посетителей", - напомнил Радуцкий.

Незадолго до Радуцкого премьер-министр Украины Денис Шмыгаль в своем Телеграм-канале сделал аналогичный анонс. Глава Кабмина также напомнил, что у работников полиции и других полномочных органов есть программный софт, благодаря которому они будут проверять у посетителей наличие ковид-сертификатов.

Как писала "Страна", на грани попадания в оранжевую зону карантина балансирует Харьков.