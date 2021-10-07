В Украине стремительно обостряется эпидемиологическая ситуация. Сегодня, 7 октября, коронавирусная инфекция получила еще большее распространение. Общее число зараженных с начала эпидемии в Украине увеличилось еще на 15 125 человек.

Напомним, что вчера, 6 октября в стране официально было выявлено 12 662 новых случаев заражения. Умерли за минувшие сутки 314 человек (с начала эпидемии в стране число жертв болезни достигло планки в 57 840).

Об этом сообщает пресс-служба Министерства здравоохранения Украины в соцсети.

Выздоровели за отчетный период 4 380 человек (с начала эпидемии 2 277 762 - Ред.).

Кроме этого коронавирус обнаружили у 1 421 ребенка и 341 медика.

По данным авторитетного университета имени Хопкинса на утро четверга (данные на 07.55 - Ред.) на Земле отмечено уже 236 511 950 зараженных с начала пандемии. А умерли за этот же период уже 4 828 340 человек.

В регионах Украины же ситуация по данным на утро 7 октября такова: Харьковская область (1 168 зараженных за сутки), Львовская область (1 130), Одесская область (1 059), Днепропетровская область (1 042) и Донецкая область (985).

Ранее мы рассказывали, что глава комитета Верховной Рады по вопросам здравоохранения, нардеп от "Слуги народа" Михаил Радуцкий сообщил о скором переходе нескольких областей Украины в оранжевую и красную зоны карантина.

Также "Страна" сообщала, что на матч сборных в отборе на ЧМ-2022 Украины и Боснии во Львове пустят только с тестами на коронавирус и паспортами вакцинации.