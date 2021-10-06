Сегодня, 6 октября, появилась свежая и крайне тревожная информация медиков о темпах распространения в стране коронавирусной инфекции. Итак, общее число зараженных с начала эпидемии в Украине увеличилось еще на 12 662 человека.

Напомним, что вчера, 5 октября в стране официально было выявлено 9 846 новых случаев заражения. Умерли за минувшие сутки 320 человек (с начала эпидемии в стране число жертв болезни достигло планки в 57 526).

Об этом сообщает пресс-служба Министерства здравоохранения Украины в соцсети.

Выздоровели за отчетный период 4 630 человек (с начала эпидемии 2 273 382 - Ред.).

Кроме этого коронавирус обнаружили у 1 186 детей и 271 медика.

По данным авторитетного университета имени Хопкинса на утро среды (данные на 07.55 - Ред.) на Земле отмечено уже 235 807 157 зараженных с начала пандемии.

В регионах Украины же ситуация по данным на утро 6 октября такова: Харьковская область (1 163 зараженных за сутки), Одесская область (81 076), Днепропетровская область (964) и Запорожская область (783).

В Киеве за сутки выявили 792 новых больных.

Ранее мы рассказывали, что в Москве с коронавирусом попал в больницу известный актер Гаркалин. Он находится в крайне тяжелом состоянии - у артиста поражено до 50% легких.

Также "Страна" сообщала, что в Киеве сообщили, что в ЦНАПЫ будут пускать только вакцинированных, но потом удалили сообщение.