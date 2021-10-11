Под председательством Владимира Зеленского 11 октября прошло селекторное обсуждение противодействия пандемии COVID-19. Представители силовых ведомств подняли на нем тему проведения выборочных проверок соблюдения карантина.

Об этом сообщает Офис президента.

"Руководство Национальной полиции и Службы безопасности Украины доложило президенту о борьбе с подделкой ПЦР-тестов и COVID-сертификатов. Было также заявлено о намерениях делать выборочные проверки соблюдения карантина в учреждениях общественного питания, кинотеатрах и других местах массового пребывания людей", - сказано на сайте ОП.

Зеленский в ответ отметил необходимость разъяснительной работы в отношении всех мероприятий, в частности ограничений, которые будут вводиться, и популяризации вакцинации среди украинцев с помощью масштабной информационной кампании.

А министр здравоохранения Виктор Ляшко рассказал о внедрении электронной системы управления запасами лекарственных средств и медицинских изделий e-Stock, которая будет предоставлять информацию о наличии лекарств в отечественных больницах. Президент попросил присоединиться к процессу вице-премьер-министра - министра цифровой трансформации Михаила Федорова, чтобы ускорить запуск этой системы.

Ранее "Страна" сообщала, что в Мелитополе в маршрутки стали пускать по COVID-паспортам.

Также мы писали, что во Львове планируют пускать в рестораны только при условии наличия сертификата о вакцинации или ПЦР-теста.