У Зеленского обсуждают запрет проезда в автобусах и поездах для невакцинированных от COVID-19
Кабинет министров Украины планирует ввести жесткие ограничения для пользования общественным транспортом в период пандемии коронавируса. В частности, сегодня в Офисе президента при участии Владимира Зеленского обсуждалась возможность введения запрета проезда в транспорте для невакцинированных от Covid-19.
Об этом сообщает РБК-Украина.
В Офисе президента отмечают, что речь идет о транспорте межобластного сообщения:
- поезда
- автобусы
- самолеты
Кроме того, среди обсуждаемых вариантов ужесточения карантина рассматривали также возможность пребывания в заведениях питания только при наличии сертификата о вакцинации.
Напомним, в Мелитополе (Запорожская область) с конца прошлой недели городские власти приняли решение в маршрутки пускать по ковид-паспортам, часть водителей не вышла на рейс.
Ранее "Страна" писала о том, что главный санврач Украины объяснил, как будет работать общественный транспорт в условиях "красной" зоны.
Также мы сообщали, что в ожидании локдауна киевляне заказали уже более 600 тысяч спецпропусков на поездки в транспорте.