Кабинет министров Украины планирует ввести жесткие ограничения для пользования общественным транспортом в период пандемии коронавируса. В частности, сегодня в Офисе президента при участии Владимира Зеленского обсуждалась возможность введения запрета проезда в транспорте для невакцинированных от Covid-19.

Об этом сообщает РБК-Украина.

В Офисе президента отмечают, что речь идет о транспорте межобластного сообщения:

поезда

автобусы

самолеты

Кроме того, среди обсуждаемых вариантов ужесточения карантина рассматривали также возможность пребывания в заведениях питания только при наличии сертификата о вакцинации.



Напомним, в Мелитополе (Запорожская область) с конца прошлой недели городские власти приняли решение в маршрутки пускать по ковид-паспортам, часть водителей не вышла на рейс.

Ранее "Страна" писала о том, что главный санврач Украины объяснил, как будет работать общественный транспорт в условиях "красной" зоны.

Также мы сообщали, что в ожидании локдауна киевляне заказали уже более 600 тысяч спецпропусков на поездки в транспорте.