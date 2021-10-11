Министр здравоохранения Украины Виктор Лякшо винит российскую пропаганду в том, что вакцинация в нашей стране не продвигается такими же темпами, как в Европе.

Об этом Ляшко заявил в интервью "Голосу Америки".

Глава украинского Минздрава заявил, что сейчас в Украине сделали более 13 миллионов прививок от коронавируса. Как минимум одну дозу вакцины получило около 20% взрослого населения - 7,5 млн человек. Полностью привиты от Covid-19 около 6 млн человек.

До конца года Минздрав хочет вакцинировать 70% взрослого населения. По словам Ляшко, для этого есть и нужное количество вакцины, и необходимые способности системы здравоохранения. Препятствием министр считает российскую пропаганду.

"Российская пропаганда, которая разгоняет фейки на территории нашей страны, не позволяет нам двигаться такими темпами, как другие европейские государства. У нас гибридная война, и нам приходится воевать на все фронты. Но я думаю, что мы справимся", - сказал Ляшко.

Также министр напомнил, что в соответствии с приказом Минздрава от 7 октября, представители некоторых профессий обязаны пройти полный курс вакцинации от коронавируса.

Напомним, ранее "Страна" разбиралась, как на практике будет действовать в Украине обязательная вакцинация.

Также мы писали о том, что в сентябре в больницы с COVID-19 попали в основном непривитые, вакцинированных среди них всего 2,9%.