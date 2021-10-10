В сентябре 97,1% людей, которых госпитализировали с COVID-19 в украинские больницы, были не вакцинированы.

Такие данные приводит в Фейсбуке Центр общественного здоровья Минздрава Украины со ссылкой на показания электронной системы.

В ЦОЗ уточнили: под фразой о 97,1% невакцинированных подразумеваются те, кто не получил двух доз антиковиднои вакцины. В целом среди украинцев, которым диагностировали коронавирусную болезнь в первый месяц осени, 95,7% не были полностью вакцинированы.

"Это является еще одним доказательством того, что вакцинация действует и защищает от тяжелой формы COVID-19", - отметили в Минздраве.

Также в ведомстве сообщили, что 98,3% лиц старше 60 лет, умерших вследствие коронавирусной болезни с 26 июня по 26 сентября 2021 года, не были привиты, а 97% госпитализированных с COVID-19 среди этой возрастной группы не прошли полного курса вакцинации.

Ранее "Страна" сообщала, что на выходных темпы вакцинации в Украине упали вдвое. Если в пятницу уколы поставили 148 735 гражданам, то в субботу были привиты против коронавируса 66 053 человека.

Также мы приводили данные о заражении коронавирусом за минувшие сутки, 9 октября.