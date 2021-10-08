Правительство Германии внесло Украину в список стран с высоким уровнем риска заражения коронавирусной инфекцией COVID-19.

Об этом сообщает сайт Института Роберта Коха, который подчиняется Минздраву Германии, в пятницу, 8 октября.

Информируется, что сейчас немецкие власти делят страны на два типа - с высоким уровнем заражения и с риском распространения новых штаммов. Украину внесли в первую категорию вместе с Латвией, Эстонией, Йеменом и Брунеем.

Согласно правилам, приезжие из этих стран должны пройти 10-дневный карантин по прибытии в Германию. Срок самоизоляции можно сократить на 5 дней при условии отрицательного ПЦР-теста.

Вакцинированные путешественники или те, кто переболел коронавирусом, освобождаются от прохождения карантина. Германия признает вакцины Pfizer, Moderna, AstraZeneca, Janssen.

Для путешествий в Германию украинцам нужно заполнить специальную форму, показать негативный ПЦР-тест, антиген-тест, справку о выздоровлении или сертификат вакцинации, а для невакцинированных необходимо пройти карантин.

Новые правила вступают в силу с 10 октября.

Ранее "Страна" сообщала, что Минздрав Украины утвердил перечень организаций, сотрудники которых подлежат обязательной вакцинации против COVID-19 в период действия карантина, с целью предотвращения распространения коронавирусной инфекции.

Также мы информировали, что Кабмин поддержал экстренную регистрацию вакцин и лекарств. В закон о лекарственных препаратах хотят ввести понятие разрешения на экстренное использование. По такой схеме можно будет применять лекарства или вакцины в периоды чрезвычайных ситуаций.