В Украине эпидемиологическая ситуация приближается к критической черте. Сегодня, 8 октября, общее число зараженных с начала эпидемии в Украине увеличилось еще на 16 362 человека.

Напомним, что вчера, 7 октября в стране официально было выявлено 15 125 новых случаев заражения. Умерли за минувшие сутки 241 человек (с начала эпидемии в стране число жертв болезни достигло планки в 58 081).

Об этом сообщает пресс-служба Министерства здравоохранения Украины в соцсети.

Выздоровели за отчетный период 4 720 человек (с начала эпидемии 2 282 482 - Ред.).

Кроме этого коронавирус обнаружили у 1 553 детей и 431 медика.

По данным авторитетного университета имени Хопкинса на утро пятницы (данные на 07.55 - Ред.) на Земле отмечено уже 236 749 408 зараженных с начала пандемии.

В регионах Украины же ситуация по данным на утро 7 октября такова: Одесская область (1 418 новых зараженных), Днепропетровская область (1 345), Львовская область (1 1237), Харьковская область (1 025) и Донецкая область (949).

Ранее мы рассказывали, что в Киеве директоров школ будут увольнять из-за низких темпов вакцинации, а учителей могут просто отстранять.

Также "Страна" сообщала, что мама умершего от Covid-19 в Ивано-Франковской области младенца заразилась коронавирусом и лечилась дома.