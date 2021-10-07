Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) начала поставки товаров медицинского назначения для борьбы с COVID-19 в Северную Корею через китайский порт Далянь. В ВОЗ надеются, что благодаря этому КНДР ослабит жесткий пограничный контроль.

Об этом сообщает агентство Yonhap со ссылкой на заявление организации.

В июле прошлого года Пхеньян ужесточил пограничный контроль после вспышки коронавируса в Китае, закрыв главный судоходный маршрут, связывающий Далянь с ее западным портом Нампо. Из-за этого необходимые лекарства и медицинские принадлежности не могли попасть в КНДР.

"Чтобы поддержать КНДР основными предметами медицинского назначения для COVID-19, ВОЗ начала доставку через Далянь", - заявила организация в своем еженедельном отчете, который содержит обновленную информацию о ситуации с инфекциями в мире и профилактических мерах.

Учитывая, что в отчете представлены обновленные данные за 20-26 сентября, отгрузка, похоже, началась еще в конце прошлого месяца. В отчете не уточняется, когда и какие медицинские материалы были отправлены в Северную Корею.

Между тем в Сеуле отметили, что в последнее время заметны некоторые признаки того, что Северная Корея открывает свои морские пути с Китаем.

"Данные китайской таможни показывают, что морские маршруты между Северной Кореей и Китаем, похоже, открываются. Но мы пока не видим признаков, указывающих на возобновление движения по наземным путям между двумя странами", - добавил чиновник.

Северная Корея заявила, что у нее нет коронавируса, и отказалась от помощи извне из опасений, что поставки могут способствовать проникновению вируса на ее территорию.

В последнем отчете ВОЗ говорится, что в общей сложности 40 700 граждан Северной Кореи прошли тестирование на коронавирус и по состоянию на 23 сентября 2021 года ни одного случая COVID-19 зарегистрировано не было.

Прошлой осенью "Страна" рассказывала, что КНДР блокировала границу с Южной Кореей, чтобы не пропустить коронавирус.

Также мы приводили данные южнокорейской разведки о том, что северный сосед якобы даже заминировал границу с Китаем, а также ввел высшую меру наказания для чиновников, нарушающих противоэпидемические меры.