Еще до того, как началась пандемия COVID-19, группа ученых из разных стран мира планировала работать над созданием новых коронавирусов. Среди них и ученые из Университета Северной Каролины (США) и Уханьского института вирусологии. Но их проект отказались финансировать.

Об этом сообщает The Daily Telegraph.

Как сообщает издание, согласно данным из заявки на получение гранта в адрес Управления перспективных исследовательских проектов Министерства обороны США (DARPA), ученые собирались создавать новые вирусы. Для этого планировалось комбинировать части геномов похожих штаммов.

По данным Telegraph, заявку подавали еще в 2018 году, то есть до начала пандемии коронавируса, в ней говорилось о создании вируса с новой последовательностью. Подавало ее международное объединение, в состав которого входила медицинская организация EcoHealth Alliance, Университет Северной Каролины, Уханьский институт вирусологии и медицинская школа Duke - NUS (Сингапур).

Но Управление перспективных исследовательских проектов Министерства обороны США отказалось финансировать данный проект.

Напомним, по данным Telegraph ученые из Уханя за 14 млн долларов хотели заразить летучих мышей COVID-19 еще в 2018 году.

Также "Страна" писала, что разведка США официально опровергла искусственное происхождение коронавируса.