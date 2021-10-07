В Киеве руководителям учебных заведений, включая директоров общеобразовательных школ, будут делать выговоры за отсутствие контроля за вакцинацией сотрудников. Получение больше одного выговора является основанием для увольнения.

Об этом сообщает "Обозреватель" со ссылкой на заявление заместителя председателя Киевской городской государственной администрации (КГГА) Валентина Мондриевского.

"Руководитель должен за это отвечать и контролировать наличие всех документов. С точки зрения руководителя этот вопрос подтверждающих документов, что человек вакцинированы. Это должно быть отражено во всех базах, у медиков", - сказал чиновник.

Мондриевский привел в пример директора столичной школы №13, в которой не смогли подтвердить вакцинацию от коронавируса 80% работников, хотя заявили, что требуемый показатель достигну. Ее директор получит выговор.

"Если такой выговор не один, это является основанием для увольнения", - добавил Мондриевский.

Как он пояснил, юридическим основанием для увольнения в таком случае будет "неэффективное выполнение функций руководителя конкретного учреждения, предприятия или организации".

Чиновник также уточнил, что руководитель учебного заведения не обязан проверять COVID-сертификаты работников на подлинность. Но если выяснится, что сертификат подделан, этим вопросом должны заниматься правоохранительные органы.

Кроме того, заместитель председателя КГГА сказал, что прививаться или нет - это выбор учителя, но власти рассматривают вариант, при котором непривитых сотрудников школ могут отстранять от работы без сохранения зарплаты.

Ранее "Страна" писала, что в красной зоне украинские школы будут работать только при 100% вакцинации сотрудников.

Также мы сообщали, что в ОАСК поступил иск на Кабмин за решение закрывать школы, где не привиты более 80% работников.