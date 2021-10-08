В Украине запускают обязательную вакцинацию. Пока только для представителей отдельных профессий - педагогов и чиновников. Соответствующий приказ, несмотря на возражения профсоюзов, издал Минздрав.

Но в ведомстве дали понять, что список тех, кому придется вакцинироваться в обязательном порядке, будут пополнять.

Чтобы попасть на рабочее место, нужен будет ковид-паспорт или ПЦР -тест. Но последний нужно будет делать каждые 72 часа, а это деньги (тест стоит от 500 гривен). Нет вакцинаци и теста - отстранение от работы без сохранения зарплаты. Об этом предупредили в Минздраве, но в приказе пунктов об отстранении от работы нет.

К слову, как рассказал нам глава Всеукраинского объединения пассажирских перевозчиков Игорь Житинский, ожидалось, что в список Минздрава попадут и работники общественного транспорта. Но по итогу их там все таки не оказалось.

Впрочем, это не помешало местным властям предупредить об обязательной вакцинации маршрутчиков. Документ уже получили транспортные компании города, и теперь думают, что делать дальше.

"В лицензионных условиях для перевозчиков о таких "экспериментах" ничего не говориться. Как мы можем принудительно заставить водителей вакцинироваться. Закончится тем, что вообще некому будет работать, уже сейчас водители в дефиците. А если от каждого потребовать еще и ковид- паспорт, транспорт вообще остановится", — говорит нам мариупольских перевозчик.

Не исключено, что подобные распоряжения на местах сейчас пойдут пачками.

"На нас давят из области, на них - из Киева. Поступило распоряжение срочно ускорять вакцинацию. Мол, если попадете в красную зону и мест в больницах не будет хватать, потом не жалуйтесь", — рассказал нам мэр одного из райцентров в Сумской области. Он говорит, что уже собирал местных работодателей и посоветовал им "ускорить" вакцинацию в коллективах.

О том, что в случае отказа сделать первую дозу в течение недели будет запрещено приходить на работу нам рассказали также работники салона красоты из курортного города Миргород в Полтавской области. Внутренние распоряжения о вакцинации издали в сетях АТБ и Varus.

Разбирались, как в Украине запускают обязательную вакцинацию - по приказу Минздрава и без него.

Включили противопоказания и дали отсрочку

Обязательную вакцинацию в Украине анонсировали еще в сентябре. В конце прошлого месяца Минздрав разослал в профсоюзы проект своего приказа на эту тему.

Документ появился на сайте Федерации профсоюзов Украины. Мы о нем уже подробно писали.

Сам приказ очень короткий - в нем подан перечень профессий, представители которых подлежат обязательной профилактической вакцинации от коронавируса.

Изначально в перечень входили такие категории:

1. Работники центральных органов исполнительной власти и их территориальных подразделений.

2. Работники местных государственных администраций

3. Работники учреждений профессионального, предвысшего, общего среднего, дошкольного образования, внешкольных учреждений образования.

Также было прописано, что приказ вступает в силу с дня его официальной публикации.

На согласование профсоюзам дали всего пару дней. Но их хватило, чтобы документ резко раскритиковали. Особенно активно против обязательной вакцинации выступил профсоюз педагогических работников. Там заявили, что вакцинация должна быть исключительно добровольной и уж тем более неприемлемо отстранение от работы и взыскания с зарплаты для тех, кто не вакцинирован.

"Добровольная вакцинация" стала одним из требований профсоюза педагогических работников, с которыми они выходили на масштабную профсоюзную акцию 7 октября.

Как раз в этот день приказ Минздрава об обязательной вакцинации прошел регистрацию в Минюсте. В итоговый вариант внесли несколько изменений.

1. Перечень на обязательную вакцинацию немного переписали. Точнее, расширили третий пункт - о вакцинации педагогов. В него добавили также представителей научных, специализированных учебных заведений и вузов.

2. Появилась сноска о том, что требования по обязательной вакцинации не распространяются на тех, кто имеет медицинские противопоказания по Перечню Минздрава №595 от 16 сентября 2011 года.

3. Еще одно изменение - приказ вступает в силу не с момента официальной публикации, а через месяц.

Это те уступки, на которые пошел Минздрав под давлением профсоюзов.

То есть, педагоги и чиновники получили возможность не вакцинироватьсся, если есть противопоказания по списку Минздрава.

В этом списке абсолютными противопоказаниями для введения вакцин являются следующие:

наличие в анамнезе анафилактической реакции на предыдущую дозу вакцины

Беременность (противопоказано введение живых вакцин, но вакцины от ковида к таковым не относятся. Живые, это, к примеру, вакцины от кори, паротита, ветрянки, БЦЖ)

Имуннодефицит (противопоказано введение живых вакцин)

Острые заболевания с повышением температуры выше 38 градусов

в случае наличия злокачественных образований прописана вакцинация с предостережениями (прививка инактивироваными вакцинами через 3 месяца после завершения курса химиотерапии)

При трансплантации органов - не ране чем через 2 месяца

Также есть предостережения при вакцинации людей с проблемами сворачивания крови, нарушением обмена веществ и т.д.

Не пустят на работу по схеме медосмотров

Как новый приказ будет работать на практике?

По логике Минздрава, всех, кто не привьется в течение месяца с даты вступления приказа в силу (ориентировочно в десятых числах ноября, так как официальной публикации документа еще не было) и не принесет справки от врача о противопоказаниях, будут отстранять от работы без сохранения зарплаты. То есть, по сути, это равнозначно увольнению.

"Или ты вакцинируешься полным курсом и приходишь на работу. Или ты не вакцинируешься, и не приходишь на работу", - пояснял министр здравоохранения Виктор Ляшко. Он также добавил: "Мы не говорим об увольнении. Отстраняются от работы на период действия карантина без сохранения зарплаты".

Можно будет разве что приносить ПЦР-тесты каждые три дня, но с учетом их стоимости такой вариант большинству педагогов вряд ли подойдет.

При этом в самом приказе схемы - как будут отстранять от работы — не прописали.

Но возможность недопуска к работе все же есть. "К примеру, мы же без медосмотров можем не допустить к работе и делаем это. Тут такая же ситуация", — пояснил нам директор киевской школы №141 Юрий Киньков.

"Что важнее - безопасность всех или право на работу одного человека? Дистанционка- это не полноценное образование, фактически это заочка, поэтому мы сделаем все, чтобы работать в обычном режиме. Если педагог невакцинирован, будем искать ему замену",- заявил руководитель технологического университета ШАГ Виталий Зайцев.

"Законодательно есть возможность недопуска сотрудника на работу, и мы будем ею пользоваться в случае необходимости, хотя думаю, до этого не дойдет, так как больше 80% горсовета уже вакцнировано, и кампания по вакцинации продолжается; По учителям то же самое", - рассказал нам мэр Гайворона (Кировоградская область) Роман Волуйко.

Директора киевских школ, с которыми мы пообщались, говорят, что нужны будут дополнительные разъяснения. Если учитель находится на больничном или в отпуске, его уроки перераспределяют на других педагогов (соотвественно, те получают зарплату за большее количество учебных часов). Но, если к работе не допустят нескольких педагогов, а подменить им некем, как быть тогда - отменять уроки или предложить таким учителям работать дистанционно (но в этом случае придется платить зарплату). А в случае массовых отмен уроков может пострадать учебный процесс, - говорят учителя.

К слову, заместитель главы КГГА Валентин Мондриевский заявил, что образовательные учреждения могут самостоятельно принимать решения и отстранять от работы невакцинированных сотрудников без сохранения зарплаты (то есть, даже не дожидаясь ноября). На днях он рассказал, что соответствующий механизм уже отрабатывается в КГГА.

"Мы сейчас отрабатываем механизм, чтобы коллективы сами решали, как организовать работу с теми, кто не хочет вакцинироваться", -отметил чиновник. Еще одно нововведение, которое анонсировал Мондриевский, - учителям школ может грозить выговор и даже увольнение за отсутствие контроля за вакцинацией.

"Руководитель должен за это отвечать и контролировать наличие всех подтверждающих документов, что человек провакцинирован», - заявил Мондриевский. Директору столичной школы №13, который не смог подтвердить вакцинацию 80% работников, уже грозит выговор. "Если такой выговор не один, его могут уволить с формулировкой "неэффективное выполнение функций руководителя", - предупредил Мондриевский.

"Подлинность ковид-сертификата проверить сложно. Разве что есть ли он в "Дие". А вакцинировался человек или нет, известно только ему и врачу", - заметил Юрий Киньков. При этом он отметил, что до 100% вакцинации, которая позволит школе работать при ухудшении эпидситуации, у них еще далеко.

"Можно отсудить зарплату"

Глава Национальной медицинской палаты и Института социальной эпидемиологии Сергей Кравченко говорит, что отстранения от работы невакцинированных сотрудников незаконны. Такого же мнения придерживается и известный юрист Максим Могильницкий.

"Обязательная вакцинация все равно формально является добровольной. Иными словами, работник вправе отказаться, но в этом случае он будет отстранен от работы и лишен зарплаты. То есть добровольность, мягко говоря, под вопросом. Человека, по сути дела, ставят перед выбором: вакцинироваться или остаться без куска хлеба.

Заходим на сайт Государственного экспертного центра МОЗ и без труда узнаем, что изучение вакцин на предмет безопасности ведется в процессе доклинических и клинических исследований, и последние делятся на три фазы. Там же находим информацию о том, что вакцины, предложенные к регистрации и применению в Украине, в полном объеме прошли только первую и вторую фазы. Выходит, что третья фаза испытаний продолжается.

Согласно второй части 28-й статьи Конституции Украины, ни один человек не может подвергаться медицинским исследованиям без его добровольного на то согласия. Это значит, что вакцинация, в нашем случае, может быть исключительно добровольной. По-настоящему добровольной, а не под угрозой лишения зарплаты.

Все те, кто принял решение вакцинироваться, безусловно делают очень полезное для человечества дело. Но принуждать к вакцинации, пусть даже косвенными методами, попросту нельзя.

Считаю, что отстраненные работники имеют неплохие шансы в судебном порядке взыскать средний заработок за время вынужденного прогула. К тому же готов поспорить, что самым востребованным на рынке медицинских документов станет документ, подтверждающий наличие противопоказаний к вакцинации", — говорит Могильницкий.

К слову, директор киевской школы Дмитрий Ламза уже оспаривает в Окружном административном суде Киева постановление Кабмина о том, что школы могут работать в обычном режиме при вакцинации не менее 80% учителей для желтой зоны и 100% - для красной.

Вчера он сообщил, что суд принял исковое заявление и открыл дело. Подготовительное заседание назначено на 9 ноября. Не исключено, что педагоги будут оспаривать в суде и новый приказ Минздрава.

Впрочем, понятно, что большинство педагогов будут вынуждены или подчиниться и вакцинироваться, или искать способы решения вопроса, к примеру, договариваться с врачами о справках о противопоказаниях. Ведь зарплаты у учителей мизерные, и "финансовой подушки", которая позволила бы им переждать отстранение от работы, у большинства попросту нет. Еще до того, как появился приказ Минздрава, против невакцинированных педагогов уже начались гонения. К примеру, в Киевской области им вполовину срезали премии к Дню учителя. Также грозят снимать премии и надбавки, а это до 70-90% от учительской зарплаты.

То же самое с чиновниками. "Нам еще неделю назад поставили условие - срочно вакцинироваться. Сказали, что через две недели отчеты по вакцинации по всей стране должны быть в ОП. Никакие отказы не принимаются. Для начала грозят снять премию, а это до 100% от оклада", - рассказали нам в одном из министерств.

Кто еще может попасть в списки на обязательную вакцинацию

Министр здравоохранения Виктор Ляшко открыто заявил - список претендентов на обязательную вакцинацию будет расширяться.

"Мы завершили первый этап определения профессий, для которых прививки от COVID-19 являются обязательными. Следующим этапом в этот перечень будут включены работники всех государственных учреждений, организации и предприятий, социальные работники и работники почтовых услуг", - сказал Ляшко.

Глава профильного парламентского комитета Михаил Радуцукий заявлял, что ограничения, аналогичные тем, что работают для педагогов (не менее 80% вакцинированных) нужно ввести также для транспортников. "Большой водитель маршрутки инфицирует не меньше людей, чем учитель", — пояснял Радуцкий.

К слову, на моменте обсуждения нового приказа Минздрава появились слухи, что в него включат также транспортников. Об этом нам рассказал глава профильной ассоциации перевозчиков Игорь Житинский. Но в финальную версию приказа маршрутчики так и не попали. Но это пока.

Между тем, на уровне местных властей перевозчиков уже пытаются заставить массово вакцинироваться. Распоряжение на эту тему получили, в частности, мариупольские перевозчики. Документ также опубликовало местное издание "Вечерний Мариуполь".

Водители могут работать при условии вакцинации двумя дозами или одной (если время второй еще не подошло) или же иметь отрицательный ПЦР -тест, сделанный не позже чем за 72 часа.

В одной из местных транспортных компания заявили, что водителей и так не хватает, и, если они не будут допускать людей к работе, то автобусы просто не выйдут на маршруты. Также в компании отметили, что уровень вакцинации среди сотрудников пока крайне низкий - до 30%. Как выход из ситуации рассматривают тестирование. «Но, понятно, что всем финансировать тесты каждые три дня мы не сможем», — говорят в компании. Там также собираются консультироваться у юристов - насколько законны такие распоряжения местных властей, ведь перевозчики в список Минздрава не попали, а в лицензионных условиях по поводу вакцин тоже ничего не прописано.

Впрочем, такие распоряжения - и от местных чиновников, и от работодателей - сейчас могут пойти пачками. В сетях АТБ и Varus уже заявили об обязательной вакцинации сотрудников и предупредили, что не будут пускать поставщиков без ковид-сертификатов или отрицательных тестов. Предупреждают людей о необходимости вакцинироваться также в салонах красоты, магазинах.

Работодатели говорят, что планы по вакцинации им спускают местные власти.

"У нас есть отдел, который обзванивает предприятия и компании города, и рекомендует вакцинировать сотрудников, тем более, что вакцины нескольких видов в городе есть", - рассказал нам Роман Волуйко.