В Минздраве поделились итогами исследования, в котором говорится, как вакцина "Коронавак" помогает против разных штаммов Covid-19, в том числе в отношении "Дельта". Об этом сообщается на сайте МОЗ.

Исследование среди жителей Китая в возрасте 18-59 лет, которые осуществлял центр контроля и профилактики заболеваний в Гуанчжоу в мае текущего года во время вспышки заболеваемости штаммом "Дельта", показало, что после двух доз вакцины эффективность составляла:

59% процентов против симптоматического заболевания COVID-19,

70,2% против средней формы тяжести заболевания,

100% против тяжелых случаев.

Напомним, что вакцина "CoronaVac" - это инактивированная вакцина, она содержит в своем составе неактивный, "убитый" вирус. Организм реагирует на него и вырабатывает иммунитет. Это одна из четырех вакцин от коронавируса, которую используют в Украине.

Ранее мы писали о том, что в Киевской городской больнице №4 в июне умер от коронавируса мужчина, вакцинированный препаратом CoronaVac.

Впрочем, Харьковская компания "Лекхим" в 2022 году планирует запустить производство вакцин от коронавируса. Производить в Харькове будут вакцину CoronaVac китайской компании "Sinovac Biotech".