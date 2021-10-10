Ковид не сбавляет темп. За минувшие сутки в Украине заразились коронавирусом более 11 тысяч человек
За минувшие сутки, 9 октября, в Украине выявили 11 344 заражений новым коронавирусом. Это на четыре с лишним тысячи меньше, чем за предыдущий отчетный период.
Об этом сообщается на странице Министерства здравоохранения в Фейсбуке.
По данным ведомства, среди инфицированных 1149 детей и 122 медицинских работника.
Также за минувшие сутки:
- попали в больницы с COVID-19- 3712 человека;
- умерли от последствий COVID-19 - 162 человека;
- выздоровели - 2581 человек.
Лидерами по количеству подтвержденных случаев заражений стали Харьковская (1783 случая), Одесская (1010), Днепропетровская (838), Запорожская (836) и Донецкая (819) области.
За сутки протестированы:
- методом ПЦР - 35 671 человек;
- методом ИФА - 5434 человека;
- экспресс-тестами - 26 287 человек.
За все время пандемии в Украине:
- заразились коронавирусом - 2 541 257 человек;
- выздоровели - 2 290 427 человек;
- зарегистрировали летальных случаев - 58 493;
- провели ПЦР-тестов - 13 253 584.
Как писала "Страна", за предыдущие сутки, 8 октября, в Украине выявили 15 908 новых подтвержденных случаев заражения коронавирусом.
Мы также сообщали о предположении ученых, что коронавирус Sars-Cov-2 гораздо старше, чем принято считать: он мог появиться еще в 2012 году у китайских шахтеров.