В Киеве за прошедшие сутки коронавирус подтвердился у 863 человек. При этом 13 человек скончались Об сообщил мэр столицы Виталий Кличко 9 октября.

"863 подтвержденных случая заболевания коронавирусом в сутки в столице. 13 человек умерли. Всего от коронавируса в столице, за период пандемии, 5516 летальных случаев. А подтвержденных случаев заболевания - 239723", - рассказал он.

Среди заболевших есть:

481 женщина (возрастом от 18 до 95 лет);

313 мужчин (от 18 до 95 лет);

35 девочек (от 5 месяцев до 17 лет);

34 мальчика (от 4 до 17 лет).

Всего в больницу пришлось госпитализировать 104 заболевших и 176 человек с подозрением на COVID-19.

Выздоровели за сутки 186 человек. Всего с момента пандемии болезнь преодолели 222 425 жителей столицы.

Напомним, что по данным на утро 9 октября в Украине подтвердились 15 908 зараженных коронавирусом. Болезнь обнаружили у 1 477 детей и 298 медиков.

Ранее мы рассказывали, что в Киеве руководителям учебных заведений, включая директоров общеобразовательных школ, будут делать выговоры за отсутствие контроля за вакцинацией сотрудников. Получение больше одного выговора является основанием для увольнения.

Также "Страна" сообщала, что мама умершего от COVID-19 в Ивано-Франковской области младенца заразилась коронавирусом и лечилась дома.