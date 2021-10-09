За прошедшие сутки в Украине подтвердились 15 908 новых случаев заражения коронавирусом. Об этом утром 9 октября сообщает пресс-служба Минздрав Украины.

Сегодняшние цифры по количеству новых заражений, это на 454 случая меньше, чем вчера.

В Минздраве уточнили, что среди заболевших 1 477 детей и 298 медработников.

Также за прошедшие сутки:

Госпитализировали – 3 571 больного;

Выздоровели – 5 364;

Летальных случаев – 250 (это на 9 больше, чем за предыдущие сутки).

За все время пандемии в Украине заболели 2 529 913 человек, выздоровели 2 287 846 больных. Количество летальных случаев составляет 58 331.

Напомним, что по данным на утро 8 октября в Украине подтвердились 16 362 зараженных коронавирусом. Болезнь обнаружили у 1 553 детей и 431 медика.

Ранее мы рассказывали, что в Киеве руководителям учебных заведений, включая директоров общеобразовательных школ, будут делать выговоры за отсутствие контроля за вакцинацией сотрудников. Получение больше одного выговора является основанием для увольнения.

Также "Страна" сообщала, что мама умершего от COVID-19 в Ивано-Франковской области младенца заразилась коронавирусом и лечилась дома.